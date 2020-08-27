Египет и Кипр ужесточили правила въезда для туристов: что нужно знать украинцам

Египет и Кипр ужесточили правила въезда для украинских путешественников. Одна страна ограничила посещения с туристическими целями, а вторая – ввела новые правила для путешественников.

Кипр

Кипр перестанет принимать украинцев с туристическими целями, так как Украину внесли в список стран с высоким уровнем заражения коронавирусом. Пересечь границу Кипра разрешено только тем, кто проживает на острове на постоянной основе, членам их семей, иностранцам, которые легально проживают на Кипре, с целью воссоединения семьи, лицам, которым разрешен въезд на основе Венской конвенции или у кого есть специальное разрешение на въезд.

Туристам из Украины, а также из других стран – въезд запрещен. Тем украинцам, которые смогут попасть на остров, необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус или предоставить результат теста, которые сделан за 72 часа до пересечения границы. После въезда – обязательная 14-дневная изоляция. За 48 часов до завершения карантина все прибывшие должны пройти еще один ПЦР-тест за собственный счет. Завершить период изоляции можно только после получения отрицательного ПЦР-теста. Эти правила вступают в силу с 28 августа 2020 года.

Египет

Египет также ужесточил правила въезда туристов в страну. Для того чтобы с 1 сентября 2020 года попасть на территорию, туристам нужно будет в аэропорту предоставить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, который сделан за 48 часов до пересечения границы.

Посольство Украины в Египте разместило на своей странице в Facebook памятку для украинских туристов, где дало разъяснение по поводу сертификата.

Данный документ должен был у всех граждан старше 6 лет, включая граждан Египта. Он понадобится всем путешественникам с 1 сентября и ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

В документе должно быть указано:

точная дата и время сдачи теста;

быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;

печать лаборатории;

не иметь никаких исправлений, подтертых мест или поправок;

содержать информацию о проведенном виде теста;

содержать указание о том, что было проведено тестирование типа RT-PCR.

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия отменяет обязательный тест на COVID-19 для туристов.

А также рассказывали о том, что один из самых популярных курортов будет закрыт для украинцев до конца 2020 года.