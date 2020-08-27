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Єгипет і Кіпр посилили правила в'їзду для туристів: що потрібно знати українцям

Автор: Анна Шиканова

Єгипет і Кіпр змінили правила в'їзду для українських туристів

Єгипет і Кіпр посилили правила в'їзду для українських мандрівників. Одна країна обмежила відвідування з туристичними цілями, а друга – ввела нові правила для мандрівників.

Кіпр

Кіпр перестане приймати українців з туристичними цілями, через те, що Україну внесли до списку країн з високим рівнем зараження коронавірусом. Перетнути кордон Кіпру дозволено тільки тим, хто проживає на острові на постійній основі, членам їхніх сімей, іноземцям, які легально проживають на Кіпрі, з метою возз'єднання сім'ї, особам, яким дозволено в'їзд на основі Віденської конвенції або у кого є спеціальний дозвіл на в'їзд.

Туристам з України, а також з інших країн – в'їзд заборонений. Тим українцям, які зможуть потрапити на острів, необхідно пройти ПЛР-тест на коронавірус або надати результат тесту, що зроблений за 72 години до перетину кордону. Після в'їзду – обов'язкова 14-денна ізоляція. За 48 годин до завершення карантину всі прибулі повинні пройти ще один ПЛР-тест власним коштом. Завершити період ізоляції можна тільки після отримання негативного ПЛР-тесту. Ці правила набирають чинності з 28 серпня 2020 року.

Єгипет

Єгипет посилив правила в'їзду туристів в країну. Для того, щоб з 1 вересня 2020 року потрапити на територію, туристам потрібно буде в аеропорту надати сертифікат про негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений за 48 годин до перетину кордону.

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Посольство України в Єгипті розмістило на своїй сторінці в Facebook пам'ятку для українських туристів, де надало роз'яснення з приводу сертифіката.

Даний документ повинен був у всіх громадян старше 6 років, включаючи громадян Єгипту. Він знадобиться всім мандрівникам з 1 вересня і ПЛР-тест має бути зроблено не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття.

В документі повинно бути зазначено:

  • точна дата і час здачі тесту;
  • бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованої в державі походження документа;
  • печатка лабораторії;
  • не мати ніяких виправлень, підтертих місць або поправок;
  • містити інформацію про проведений вид тесту;
  • містити вказівку про те, що було проведено тестування типу RT-PCR

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина скасовує обов'язковий тест на COVID-19 для туристів.

А також розповідали про те, що один з найпопулярніших курортів буде закритий для українців до кінця 2020 року.

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