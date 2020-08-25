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Один из самых популярных курортов будет закрыт для украинцев до конца 2020 года

Бали, Вторник 25 августа 2020 06:32
Один из самых популярных курортов будет закрыт для украинцев до конца 2020 года
Популярный курорт в Индонезии будет закрыт до конца 2020 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Власти Индонезии закрыли остров Бали до конца 2020 года

Популярный курорт на острове Бали в Индонезии останется закрытым для туристов до конца 2020 года. Такое решение приняли местные власти.

Остров Бали планировали открыть для посещения туристов с 11 сентября, однако губернатор острова Ваян Костер подтвердил, что курорт открывать не будут до конца 2020 года. Об этом пишет издание Jakarta Post.

"Правительство по-прежнему запрещает своим гражданам выезжать за границу по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных путешественников до конца 2020 года, поскольку ситуация в Индонезии, включая Бали, небезопасная для приема", заявил Ваян Костер и добавил, что многие страны ввели строгие ограничения до 2021 года.

По данным местных властей, эпидемиологическая ситуация на острове на данный момент еще опасная. Также на туристический бизнес острова очень сильно повлияла пандемия. Более трех тысяч человек потеряли работу, десятки тысяч людей были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. На данный момент ситуацию немного спасает внутренний туризм.

По состоянию на конце августа, в Индонезии зарегистрировано более 155 тысяч инфицированных коронавирусом. За весь период пандемии погибло от COVID-19 около 7 тысяч человек. В последние дни ежедневно регистрируют более 2 тысяч новых случаев в стуки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Венгрии ужесточили правила пересечения границы для путешественников.

А также рассказывали о том, что Украина изменила условия безвизового режима с Беларусью.

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