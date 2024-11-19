Єфросиніна розчулила словами про 1000 днів війни і жорстко пройшлася по росіянах

Знаменитість поділилася архівним фото, коли у травні 2022 року стояла за лаштунками театру у Тбілісі, де мала виступати з промовою про Україну перед грузинським народом.

"Перші півроку всередині вмирала найбільша складова психіки - там, де у звичайної людини живе легкість, радість і наївність. Те, що допомагає нам бути дітьми, а отже, вміти відчувати іноді віру в дива та казку", - зазначила Єфросиніна.

Потім, як зауважила телеведуча, настала фаза стрімкого дорослішання.

"Ми дізналися, що, виявляється, можна пережити біль, страх смерті щоночі, втрату близьких серцю людей... Період космічного єднання та роботи на перемогу", - поділилася вона спогадами.

З кінця 2023 року, за словами Маші, багато українців уже зрозуміли, що кінця війни не буде. У той же час прийшло усвідомлення, що кожен несе за себе відповідальність.

"Цей досвід вигнав із нас жертв, який жили десятки років в очікуванні, що за нас хтось має нести відповідальність, хтось нам щось винен", - поділилася Єфросиніна.

Це усвідомлення телезірка назвала "зламом національної ментальності" та "величезним проривом з погляду історії". Але від цього не легше, бо люди дуже втомилися, що щодня гинуть прості українці.

"Ми живемо з чорними дірами всередині", - наголосила вона.

Також Єфросиніна звернула до росіян.

"Нехай бачать нашу свободу. Нехай вони, чиїх дітей вже навчають вчителі у шапочках з фольги, бачать, як я виходжу зі своїм сином з укриття, приймаю контрастний душ, відводжу його до школи, роблю макіяж та їду на зйомку. Нехай с...ки бачать, що ми вільніші за них, незважаючи на окуповані території, знищену інфраструктуру та блекаути", - підкреслила Єфросиніна.

Нагадаємо, війна в Україні розпочалася у 2014 році після окупації Криму, а також територій у Донецькій та Луганській областях Росією. Однак тоді її називали антитерористичною операцією (АТО).

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, яке супроводжувалося масованими атаками на громадянську інфраструктуру та серйозними гуманітарними наслідками.

До речі, лише по Києву за 1000 днів війни РФ запустила 2,5 тисячі ракет і дронів.