Єфросиніна в шкіряному корсеті потролила хейтерів, які цькують її за вік

Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно продемонструвала в мережі струнку фігуру в стильному образі , уїдливо відповіла всім хейтерам, які періодично критикують її за відверті луки у 45 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

Так, телезірка опублікувала новий пост у досить сміливому образі. Єфросиніна знову продемонструвала точену фігуру та ідеальний прес у шкіряному корсеті та штанях. Свій лук Маша доповнила стильними прикрасами, а також мінімалістичним макіяжем та укладкою.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Іноді чую: "У вашому віці так одягатися не можна!" Підкажіть, ось так у моєму віці одягатися можна чи ні?" - поцікавилася вона у підписі до фото, підколивши таким чином усіх недоброзичливців.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували у мережі

Фоловери Єфросиніної відразу почали коментувати її публікацію. Багато хто захопився зовнішнім виглядом телеведучої і оцінив її гумор:

"Звичайно, ні!" - підлила олії у вогонь співачка та подруга Маші Оля Полякова

"Пупок закрийте" скажуть експерти з вікового одягання. Маша, виглядаєте неймовірно, "цибулька" топ"

"Можна? Потрібно! Таку красу ховати незаконно"

"У свої 49 "люблю" ці поради, що можна і що не можна, а ти - шикарна"

"Дуже потрібно так одягатися у вашому віці. Щоб мотивувати та заряджати силою"

"У такому віці, як ми з вами, можна все!"

"Завжди була переконана, що жінка одягається для себе насамперед, як відчуває настрій чи як комфортно. Тому шкіряна спідниця, корсет, помада і пішла рятувати красою світ! І так і має бути!".

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)