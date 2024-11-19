За 1000 днів війни РФ запустила по Києву 2,5 тисячі ракет і дронів, половину - цього року

За 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії Київ пройшов через 1369 повітряних тривог, що сумарно тривали понад 1553 години. На місто ворог випустив понад 2500 ракет та дронів.

Зокрема, російські загарбники запускали на Київ:

понад 1600 дронів-камікадзе різних модифікацій;

майже 800 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Х-69;

близько 90 балістичних ракет Іскандер-М і KN-23;

майже 40 аеробалістичних ракет "Кинджал";

та 6 гіперзвукових ракет "Циркон".

Тільки за 2024 рік Київ зазнав 1250 атак повітряного нападу. Одним із наймасованіших ударів стало застосування майже 80 ракет і дронів за одну ніч.

"За 1000 днів Київ пережив з десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. В наймасовішому з яких армія Росії запустила по нашому місту майже 80 ракет і БпЛА! Вдумайтеся, у XXI столітті столицю європейської держави знищують тисячами ракет і дронів", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Він закликав українців пам’ятати, завдяки кому Київ залишається непереможним.

"Не забувайте наших захисників! Допомагайте військовим та підтримуйте їх усім, чим можете. Лише з міцним тилом ЗСУ ми наблизимо мир після Перемоги", - наголосив він.