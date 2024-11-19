Ефросинина растрогала словами о 1000 днях войны и жестко прошлась по россиянам

Знаменитость поделилась архивным фото, когда в мае 2022 года стояла за кулисами театра в Тбилиси, где должна была выступать с речью об Украине перед грузинским народом.

"Первые полгода внутри умирала самая значимая составляющая психики - там, где у обычного человека живет легкость, радость и наивность. То, что помогает нам быть детьми, а значит, уметь чувствовать иногда веру в чудеса и сказку", - отметила Ефросинина.

Затем, как отметила телеведущая, настала фаза стремительного взросления.

"Мы узнали, что, оказывается, можно пережить боль, страх смерти каждую ночь, потерю близких сердцу людей... Период космического единения и работы на победу", - поделилась она воспоминаниями.

С конца 2023 года, по словам Маши, многие украинцы уже поняли, что конца войны не будет. В то же время пришло осознание, что каждый несет за себя ответственность.

"Этот опыт выгнал из нас жертв, который жили десятки лет в ожидании, что за нас кто-то должен нести ответственность, кто-то нам что-то должен", - поделилась Ефросинина.

Это осознание телезвезда назвала "сломом национальной ментальности" и "огромным прорывом с точки зрения истории". Но от этого не легче, так как люди очень устали от того, что каждый день гибнуть простые украинцы.

"Мы живем с черными дырами внутри", - подчеркнула она.

Также Ефросинина обратила к россиянам.

"Пусть видят нашу свободу. Пусть они, чьих детей уже учат учителя в шапочках из фольги, видят, как я выхожу со своим сыном из укрытия, принимаю контрастный душ, отвожу его в школу, делаю макияж и еду на съемку. Пусть с...ки видят, что мы свободнее их, несмотря на оккупированные территории, уничтоженную инфраструктуру и блэкауты", - подчеркнула Ефросинина.

Напомним, война в Украине началась в 2014 году после оккупации Крыма, а также территорий в Донецкой и Луганской областях Россией. Однако тогда ее называли антитеррористическая операция (АТО).

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, которое сопровождалось массированными атаками на гражданскую инфраструктуру и серьезными гуманитарными последствиями.

К слову, только по Киеву за 1000 дней войны РФ запустила 2,5 тысячи ракет и дронов.