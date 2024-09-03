Єфросиніна висловилася про розлуку з чоловіком-військовим: "Ненавиджу, коли він їде"

Єфросиніна висловилася про чоловіка

У своєму блозі селебриті показала, як проводжає коханого на фронт. Вона оприлюднила знімок, на якому можна побачити камуфляжну сумку, та залишила до нього відвертий підпис.

"Люблю цю сумку, коли він приїжджає додому… І ненавиджу, коли їде", - зізналася Марія.

Маша висловилася про чоловіка (Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina)

Однак у наступних stories відома українка поділилася, що справлятися з різними життєвими обставинами їй допомагає робота та краса. Про це вона заявила, опублікувавши кадр, де з'явилася у короткому халаті з леопардовим принтом.

Єфросиніна показала нові кадри (Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina)

Що відомо про службу Тимура Хромаєва

Стати на захист рідної країни чоловік вирішив на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Єфросиніна у минулому зізнавалася, що спершу не була у захваті від цього рішення, але потім зрозуміла, що їй доведеться все ж прийняти таку позицію обранця.

Час від часу у соцмережах ведуча ділиться рідкісними романтичними кадрами та залишає слова любові своєму чоловікові.

Тимур Хромаєв, до слова, нещодавно отримав нагороду за старанну службу - головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нагородив його нагрудним знаком Срібний хрест.

"Своїми діями ти даєш мені віру, що ми вистоїмо. Даєш впевненість, що обнуливши одне життя, можна почати нове і досягти там успіху. Пишаюся неймовірно, коханий", - прокоментувала відзнаку Єфросиніна.

Пара одружилася у 2003 році (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Хромаєв, як відомо, є командиром роти в 112 бригаді Київської тероборони, має звання старший лейтенант.

До військової служби чоловік був бізнесменом та партнером інвестиційної компанії "Арта". У період з 2015 по 2021 рік був головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У шлюбі з Єфросиніною виховує двох дітей : доньку Нану, яка народилася у 2004, та сина Олександра, який з'явився на світ у 2014-му. Подружжя узаконило стосунки у 2003 році.