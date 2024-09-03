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Ефросинина высказалась о разлуке с мужем-военным: "Ненавижу, когда он уезжает"

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (Фото: instagram.com/timur_khromaev)
Автор: Любовь Блажко

Маша Ефросинина не скрывает, что тяжело переживает разлуку с мужем Тимуром Хромаевым, который после начала полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ. На этот раз ведущая озвучила новые детали касательно их семейной жизни.

Что рассказала знаменитость, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Ефросинина рассказала о муже

В своем блоге селебрити показала, как провожает любимого на фронт. Она обнародовала снимок, на котором можно увидеть камуфляжную сумку, и оставила ему откровенную подпись.

"Люблю эту сумку, когда он приезжает домой… И ненавижу, когда едет", - призналась Мария.

Маша высказалась о муже (Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina)

Однако в следующих stories известная украинка поделилась, что справляться с разными жизненными обстоятельствами ей помогает работа и красота. Об этом она заявила, опубликовав кадр, где появилась в коротком халате с леопардовым принтом.

Ефросинина показала новые кадры (Фото: instagram.com/stories/mashaefrosinina)

Что известно о службе Тимура Хромаева

Пойти защищать родную страну мужчина решил в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ефросинина в прошлом признавалась, что сначала не была в восторге от этого решения, но потом поняла, что ей придется все же принять такую позицию избранника.

Иногда в соцсетях ведущая делится редкими романтическими кадрами и оставляет слова любви своему мужу.

Тимур Хромаев, к слову, недавно получил награду за свою службу - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский наградил его нагрудным знаком Серебряный крест.

"Своими действиями ты даешь мне веру, что мы выстоим. Даешь уверенность, что обнулив одну жизнь, можно начать новую и достичь там успеха. Горжусь невероятно, любимый", - прокомментировала награду Ефросинина.

Пара узаконила отношения в 2003 году (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Хромаев, как известно, является командиром роты в 112-й бригаде Киевской терробороны, имеет звание старший лейтенант.

До военнуй службы мужчина был бизнесменом и партнером инвестиционной компании "Арта". В период с 2015 по 2021 год являлся председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В браке с Ефросининой воспитывает двоих детей: дочь Нану, родившуюся в 2004, и сына Александра, появившегося на свет в 2014-м. Супруги узаконили свои отношения в 2003 году.

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