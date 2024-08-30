Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до чоловіка-військового у річницю весілля
Сьогодні, 30 серпня, Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв відзначають 21-шу річницю шлюбу. У зв'язку з цим знаменитість поділилася в мережі зверненням до чоловіка, який став на захист нашої батьківщини після початку повномасштабного вторгнення.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram ведучої.
Марія згадала момент знайомства і те, що майбутній чоловік не передзвонив одразу, бо втратив її номер телефону. Потім вона розповіла про першу спільну подорож.
Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Ми поїхали вперше на відпочинок удвох до Іспанії, і повернулися звідти не більш стрункі та засмаглі від нескінченної пристрасті, а по плюс п'ять від нескінченної сангрії, бо під неї у нас складалися перші душевні розмови", - згадала Єфросиніна.
Далі вона продовжила про відмінності, які тим не менше не заважають парі вже багато років бути разом.
"Я можу закинутися вранці на ходу бутербродом з сиром, а ти перетворюєш наші сніданки на магію з білковими омлетами і моїми улюбленими підсмаженими хлібними скоринками. Я обожнюю наряджатися і годинами збиратися, а ти береш сорочку, що лежить зверху", - зауважила телезірка.
Також Маша Єфросиніна згадала, як Хромаєв підтримував її під час пологів: "Ти був поруч під час обох моїх пологів, підтримував мене. І дуже мило засинав під мій стогін від переймів".
Відзначила вона й те, що для деяких їхня пара здається дивною і несумісною.
"Ми для багатьох дивна і несумісна пара, але нам це подобається... Тільки ми вдвох знаємо, за що прощаємо одне одному все", - підсумувала вона.
Наприкінці телеведуча зазначила, що зараз як ніколи пишається чоловіком.
Телеведуча з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Як відреагували фоловери Єфросиніної
У мережі відразу ж почали вітати телеведучу та її чоловіка. Чимало публічних людей також приєдналося до побажань:
- "Гірко молодим! З річницею", - зазначив друг Марії, телеведучий та волонтер Сергій Притула.
- "Нехай доля веде вас і надалі", - написала ведуча Валентина Хамайко.
- "Любіть один одного", - відзначився співак Павло Зібров.
- "Вітаю вас", - зазначила блогерка Раміна.
- "Неймовірні!" - підкреслила акторка Наталка Денисенко.
Пара виховує двох дітей (фото: instagram.com/mashaefrosinina)