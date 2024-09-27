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Єфросиніна в шкіряному корсеті потролила хейтерів, які цькують її за вік

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно продемонструвала в мережі струнку фігуру в стильному образі, уїдливо відповіла всім хейтерам, які періодично критикують її за відверті луки у 45 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

Так, телезірка опублікувала новий пост у досить сміливому образі. Єфросиніна знову продемонструвала точену фігуру та ідеальний прес у шкіряному корсеті та штанях. Свій лук Маша доповнила стильними прикрасами, а також мінімалістичним макіяжем та укладкою.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Іноді чую: "У вашому віці так одягатися не можна!" Підкажіть, ось так у моєму віці одягатися можна чи ні?" - поцікавилася вона у підписі до фото, підколивши таким чином усіх недоброзичливців.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували у мережі

Фоловери Єфросиніної відразу почали коментувати її публікацію. Багато хто захопився зовнішнім виглядом телеведучої і оцінив її гумор:

  • "Звичайно, ні!" - підлила олії у вогонь співачка та подруга Маші Оля Полякова
  • "Пупок закрийте" скажуть експерти з вікового одягання. Маша, виглядаєте неймовірно, "цибулька" топ"
  • "Можна? Потрібно! Таку красу ховати незаконно"
  • "У свої 49 "люблю" ці поради, що можна і що не можна, а ти - шикарна"
  • "Дуже потрібно так одягатися у вашому віці. Щоб мотивувати та заряджати силою"
  • "У такому віці, як ми з вами, можна все!"
  • "Завжди була переконана, що жінка одягається для себе насамперед, як відчуває настрій чи як комфортно. Тому шкіряна спідниця, корсет, помада і пішла рятувати красою світ! І так і має бути!".

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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