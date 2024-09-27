Єфросиніна в шкіряному корсеті потролила хейтерів, які цькують її за вік

Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно продемонструвала в мережі струнку фігуру в стильному образі, уїдливо відповіла всім хейтерам, які періодично критикують її за відверті луки у 45 років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.
Так, телезірка опублікувала новий пост у досить сміливому образі. Єфросиніна знову продемонструвала точену фігуру та ідеальний прес у шкіряному корсеті та штанях. Свій лук Маша доповнила стильними прикрасами, а також мінімалістичним макіяжем та укладкою.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Іноді чую: "У вашому віці так одягатися не можна!" Підкажіть, ось так у моєму віці одягатися можна чи ні?" - поцікавилася вона у підписі до фото, підколивши таким чином усіх недоброзичливців.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фоловери Єфросиніної відразу почали коментувати її публікацію. Багато хто захопився зовнішнім виглядом телеведучої і оцінив її гумор:
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Раніше Єфросиніна назвала улюблені місця у Києві.
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