ua en ru
Чт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єфросиніна в обтислих легінсах і топі похизувалася струнким животиком

Четвер 19 вересня 2024 14:31
UA EN RU
Єфросиніна в обтислих легінсах і топі похизувалася струнким животиком Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно назвала улюблені місця у Києві, показала в мережі струнку фігуру у стильному образі, навіяному епохою 90-х.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

"Впевненість - найкращий аксесуар", - лаконічно підписала вона публікацію.

На фото 45-річна ведуча постала в досить цікавому образі: чорних обтислих легінсах, які підкреслили її довгі і стрункі ноги, топі з широкими бретелями і відкритою зоною декольте. Свій образ вона завершила піджаком насиченого винного відтінку - саме такі багато хто носив у 90-тих.

Єфросиніна в обтислих легінсах і топі похизувалася струнким животиком

Телеведуча у незвичному образі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для зйомки Єфросиніна вибрала ледь помітний макіяж: вона виділила очі за допомогою стрілок і підкреслила помадою губи в тон до жакету. Волосся знаменитість зібрала в лаконічний пучок.

Єфросиніна в обтислих легінсах і топі похизувалася струнким животиком

Єфросиніна продемонструвала свою ідеальну форму (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Серія фото представлена як у кольорі, так і чорно-білій обробці.

Єфросиніна в обтислих легінсах і топі похизувалася струнким животиком

Телеведуча любить різні зйомки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували у мережі

Користувачі відразу почали коментувати сміливий образ Маші:

  • "100% не одна річ не дає такої впевненості, як гарне тіло та ментальне здоров'я".
  • "Скільки років вам було необхідно, щоб відчувати цю впевненість".
  • "Як завжди вишукана та жіночна".
  • "Як гарно".
  • "Екстравагантна".

Єфросиніна в обтислих легінсах і топі похизувалася струнким животиком

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Єфросиніна раптом згадала мовний скандал, в який потрапила на початку війни.

Також читайте про те, як Маша Єфросиніна звернулася до чоловіка-військового у річницю весілля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маша Єфросиніна Новини шоу-бізнесу
NEWS
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає