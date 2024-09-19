Єфросиніна в обтислих легінсах і топі похизувалася струнким животиком

Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно назвала улюблені місця у Києві , показала в мережі струнку фігуру у стильному образі, навіяному епохою 90-х.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

"Впевненість - найкращий аксесуар", - лаконічно підписала вона публікацію.

На фото 45-річна ведуча постала в досить цікавому образі: чорних обтислих легінсах, які підкреслили її довгі і стрункі ноги, топі з широкими бретелями і відкритою зоною декольте. Свій образ вона завершила піджаком насиченого винного відтінку - саме такі багато хто носив у 90-тих.

Телеведуча у незвичному образі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для зйомки Єфросиніна вибрала ледь помітний макіяж: вона виділила очі за допомогою стрілок і підкреслила помадою губи в тон до жакету. Волосся знаменитість зібрала в лаконічний пучок.

Єфросиніна продемонструвала свою ідеальну форму (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Серія фото представлена як у кольорі, так і чорно-білій обробці.

Телеведуча любить різні зйомки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували у мережі

Користувачі відразу почали коментувати сміливий образ Маші:

"100% не одна річ не дає такої впевненості, як гарне тіло та ментальне здоров'я".

"Скільки років вам було необхідно, щоб відчувати цю впевненість".

"Як завжди вишукана та жіночна".

"Як гарно".

"Екстравагантна".

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)