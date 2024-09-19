Єфросиніна в обтислих легінсах і топі похизувалася струнким животиком
Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно назвала улюблені місця у Києві, показала в мережі струнку фігуру у стильному образі, навіяному епохою 90-х.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.
"Впевненість - найкращий аксесуар", - лаконічно підписала вона публікацію.
На фото 45-річна ведуча постала в досить цікавому образі: чорних обтислих легінсах, які підкреслили її довгі і стрункі ноги, топі з широкими бретелями і відкритою зоною декольте. Свій образ вона завершила піджаком насиченого винного відтінку - саме такі багато хто носив у 90-тих.
Телеведуча у незвичному образі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Для зйомки Єфросиніна вибрала ледь помітний макіяж: вона виділила очі за допомогою стрілок і підкреслила помадою губи в тон до жакету. Волосся знаменитість зібрала в лаконічний пучок.
Єфросиніна продемонструвала свою ідеальну форму (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Серія фото представлена як у кольорі, так і чорно-білій обробці.
Телеведуча любить різні зйомки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Як відреагували у мережі
Користувачі відразу почали коментувати сміливий образ Маші:
- "100% не одна річ не дає такої впевненості, як гарне тіло та ментальне здоров'я".
- "Скільки років вам було необхідно, щоб відчувати цю впевненість".
- "Як завжди вишукана та жіночна".
- "Як гарно".
- "Екстравагантна".
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)