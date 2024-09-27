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Ефросинина в кожаном корсете потролила хейтеров, которые травят ее за возраст

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно продемонстрировала в сети стройную фигуру в стильном образе, язвительно ответила всем хейтерам, которые периодически критикуют ее за откровенные луки в 45 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Так, телезвезда опубликовала новый пост в достаточно смелом образе. Ефросинина снова продемонстрировала точеную фигуру и идеальный пресс в кожаном корсете и штанах. Свой лук Маша дополнила стильными украшениями, а также минималистическим макияжем и укладкой.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Иногда слышу: "В вашем возрасте так одеваться нельзя!" Подскажите, вот так в моем возрасте одеваться можно или нет?", - поинтересовалась она в подписи к фото, подколов таким образом всех недоброжелателей.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Ефросининой тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие пришли в восторг от внешнего вида телеведущей и оценили ее юмор:

  • "Конечно, нет!" - подлила масла в огонь певица и подруга Маши Оля Полякова
  • "Пупок закройте" скажут эксперты по возрастному одеванию.Маша, выглядите невероятно, "лучок" топ"
  • "Можно? Нужно! Такую красоту прятать незаконно"
  • "В свои 49 "обожаю" эти советы, что можно и что нельзя, а ты - шикарна"
  • "Очень нужно так одеваться в вашем возрасте. Чтобы мотивировать и заряжать силой"
  • "В таком возрасте, как мы с вами, можно все!"
  • "Всегда была убеждена, что женщина одевается для себя в первую очередь, как чувствует настроение или как комфортно. Поэтому кожаная юбка, корсет, помада и пошла спасать красотой мир! И так и должно быть!".

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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