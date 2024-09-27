Ефросинина в кожаном корсете потролила хейтеров, которые травят ее за возраст

Так, телезвезда опубликовала новый пост в достаточно смелом образе. Ефросинина снова продемонстрировала точеную фигуру и идеальный пресс в кожаном корсете и штанах. Свой лук Маша дополнила стильными украшениями, а также минималистическим макияжем и укладкой.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Иногда слышу: "В вашем возрасте так одеваться нельзя!" Подскажите, вот так в моем возрасте одеваться можно или нет?", - поинтересовалась она в подписи к фото, подколов таким образом всех недоброжелателей.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Ефросининой тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие пришли в восторг от внешнего вида телеведущей и оценили ее юмор:

"Конечно, нет!" - подлила масла в огонь певица и подруга Маши Оля Полякова

"Пупок закройте" скажут эксперты по возрастному одеванию.Маша, выглядите невероятно, "лучок" топ"

"Можно? Нужно! Такую красоту прятать незаконно"

"В свои 49 "обожаю" эти советы, что можно и что нельзя, а ты - шикарна"

"Очень нужно так одеваться в вашем возрасте. Чтобы мотивировать и заряжать силой"

"В таком возрасте, как мы с вами, можно все!"

"Всегда была убеждена, что женщина одевается для себя в первую очередь, как чувствует настроение или как комфортно. Поэтому кожаная юбка, корсет, помада и пошла спасать красотой мир! И так и должно быть!".

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)