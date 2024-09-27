Ефросинина в кожаном корсете потролила хейтеров, которые травят ее за возраст

Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно продемонстрировала в сети стройную фигуру в стильном образе, язвительно ответила всем хейтерам, которые периодически критикуют ее за откровенные луки в 45 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
Так, телезвезда опубликовала новый пост в достаточно смелом образе. Ефросинина снова продемонстрировала точеную фигуру и идеальный пресс в кожаном корсете и штанах. Свой лук Маша дополнила стильными украшениями, а также минималистическим макияжем и укладкой.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Иногда слышу: "В вашем возрасте так одеваться нельзя!" Подскажите, вот так в моем возрасте одеваться можно или нет?", - поинтересовалась она в подписи к фото, подколов таким образом всех недоброжелателей.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры Ефросининой тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие пришли в восторг от внешнего вида телеведущей и оценили ее юмор:
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Ранее Ефросинина назвала любимые места в Киеве.
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