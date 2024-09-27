Ефросинина в кожаном корсете потролила хейтеров, которые травят ее за возраст
Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно продемонстрировала в сети стройную фигуру в стильном образе, язвительно ответила всем хейтерам, которые периодически критикуют ее за откровенные луки в 45 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
Так, телезвезда опубликовала новый пост в достаточно смелом образе. Ефросинина снова продемонстрировала точеную фигуру и идеальный пресс в кожаном корсете и штанах. Свой лук Маша дополнила стильными украшениями, а также минималистическим макияжем и укладкой.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Иногда слышу: "В вашем возрасте так одеваться нельзя!" Подскажите, вот так в моем возрасте одеваться можно или нет?", - поинтересовалась она в подписи к фото, подколов таким образом всех недоброжелателей.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Как отреагировали в сети
Фолловеры Ефросининой тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие пришли в восторг от внешнего вида телеведущей и оценили ее юмор:
- "Конечно, нет!" - подлила масла в огонь певица и подруга Маши Оля Полякова
- "Пупок закройте" скажут эксперты по возрастному одеванию.Маша, выглядите невероятно, "лучок" топ"
- "Можно? Нужно! Такую красоту прятать незаконно"
- "В свои 49 "обожаю" эти советы, что можно и что нельзя, а ты - шикарна"
- "Очень нужно так одеваться в вашем возрасте. Чтобы мотивировать и заряжать силой"
- "В таком возрасте, как мы с вами, можно все!"
- "Всегда была убеждена, что женщина одевается для себя в первую очередь, как чувствует настроение или как комфортно. Поэтому кожаная юбка, корсет, помада и пошла спасать красотой мир! И так и должно быть!".
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
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