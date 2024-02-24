Ефросинина вспомнила вечер перед полномасштабным вторжением РФ: "какие танки в Киеве"

Телеведущая Маша Ефросинина вспомнила вечер накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. В тот день, после завершения съемок одной комедийной программы, звезда решил отметить это событие в компании друзей.

Телеведущая рассказала о состоянии перед большой войной

По словам Маши, 23 февраля 2022 года она пригласила к себе друзей и за столом началась дискуссия по поводу того, возможно ли полномасштабное наступление РФ.

Ефросинина призвала товарищей не сеять панику.

"Шли после концерта с друзьями к нам на бокал, разлили вино, нарезали сыр. За столом началась типичная для последних двух недель дискуссия в стиле "Вы что, головой ударились? Какие танки в Киеве, успокойтесь, это чушь, прекратите уже панику", - рассказала она.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однако впоследствии у знаменитости появилась мысль о том, что стоит собрать все свои документы и приобрести фонарик.

"Вдруг у меня почему-то появляется мысль, что завтра, как высплюсь, видимо все таки соберу все наши документы до кучи. И фонарик какой-то поищу. Говорят, должен быть, хотя нет, что за глупости опять лезут в голову", - поделилась Маша.

Телеведущая призналась, что ей очень плохо от осознания того, что "от женщины с того вечера" в ней сегодня почти ничего не осталось.

"Сейчас пишу этот текст за тем самым столом - с тех пор большая кампания за ним больше не собиралась. И мне очень плохо. До тошноты. До горечи", - подытожила Ефросинина.