Пташка з "Азовсталі" розчулила зверненням до загиблого на війні коханого (фото)

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук із позивним Пташка опублікувала щемливий допис про свого коханого Ярослава, який загинув у Маріуполі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram парамедикині-доброволеці Національної гвардії України.

Пташка звернулася до загиблого коханого

Так, у своїх соцмережах Катерина показала його фото і привітала полеглого воїна з днем народження.

"Обіймаючи телефон з цією єдиною твоєю фотографією на екрані блокування я засинала щоночі, стікаючи кров’ю та прощаючись з життям, у Маріуполі, що стікав кров’ю не менше мого тіла і серця", - написала Поліщук.

Коханий Катерини Поліщук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Ненавиділа всіх, хто казав: молода ж ще, знайдеш іншого. Ненавиджу досі. Порівнюю всіх з тобою і втікаю. Ти найкращий. Ти зі мною. Ти - це я", - продовжила вона.

Захисниця "Азовсталі" назвала загиблого коханого "найпрекраснішим чоловіком в моєму житті і цьому безглуздому світі".

"Єдиний сенс, окрім боротьби. Дякую, що дав можливість попрощатись. Дякую, що допомагав і давав все, про що просила. Дякую, що звільнив і врятував. Дякую, що ти був, є і будеш найніжнішим теплом та найнадійнішою опорою, вірою та силою. Ти зробив мене мною. Я кохаю тебе. По-справжньому", - додала Катерина.

Нагадаємо, парамадекиня втратила на війні двох близьких людей. На передовій загинули її друг Віталій та її коханий Ярослав.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай вона розповідала, що Віталій помер у неї на руках.