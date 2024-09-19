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Єфросиніна в обтислих легінсах і топі похизувалася струнким животиком

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно назвала улюблені місця у Києві, показала в мережі струнку фігуру у стильному образі, навіяному епохою 90-х.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

"Впевненість - найкращий аксесуар", - лаконічно підписала вона публікацію.

На фото 45-річна ведуча постала в досить цікавому образі: чорних обтислих легінсах, які підкреслили її довгі і стрункі ноги, топі з широкими бретелями і відкритою зоною декольте. Свій образ вона завершила піджаком насиченого винного відтінку - саме такі багато хто носив у 90-тих.

Телеведуча у незвичному образі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для зйомки Єфросиніна вибрала ледь помітний макіяж: вона виділила очі за допомогою стрілок і підкреслила помадою губи в тон до жакету. Волосся знаменитість зібрала в лаконічний пучок.

Єфросиніна продемонструвала свою ідеальну форму (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Серія фото представлена як у кольорі, так і чорно-білій обробці.

Телеведуча любить різні зйомки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували у мережі

Користувачі відразу почали коментувати сміливий образ Маші:

  • "100% не одна річ не дає такої впевненості, як гарне тіло та ментальне здоров'я".
  • "Скільки років вам було необхідно, щоб відчувати цю впевненість".
  • "Як завжди вишукана та жіночна".
  • "Як гарно".
  • "Екстравагантна".

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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