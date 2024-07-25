Єфросиніна раптом пригадала мовний скандал, в який втрапила на початку війни: "Сприймаю як урок"

У перші місяці повномасштабного вторгнення, влітку 2022 року, Маша Єфросиніна разом зі співачкою Олею Поляковою втрапили в мовний скандал. Після заяви зірок, що вони будуть вести програму "Дорослі дівчатка" російською, на них вилилася хвиля хейту. Наразі Єфросиніна повернулася до цього питання та прокоментувала його.

Що сказала знаменитість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю ведучої для українського Vogue.

Що Єфросиніна каже про мовний скандал

Наразі, коли пройшло уже чимало часу, Марія зізнається, що та історія стала для неї справжнім уроком. Вона підкреслює, що тоді була чи найпершою селебриті, хто піддався "критиці в національних масштабах".

"Я стала чи не найпершою знаменитістю, яка через мовне питання пройшла кенселінг національного масштабу. Але сприймаю це як урок: після цієї історії ні в кого не залишилося сумнівів, що популярність та увага аудиторії передбачають відповідальність за сказане чи зроблене", - говорить Єфросиніна.

Єфросиніна пригадала мовний скандал (Фото: vogue.ua)

Окрім того, ведуча ділиться, що у період повномасштабної війни їй довелося подивитися в очі власним страхам, адже раніше критика для неї - це було щось надто болюче.

"У дитинстві це виплескувалося у сльозах, коли я отримувала четвірку замість п’ятірки, а в дорослому віці - у невмінні сприймати критику", - розповідає вона.

Ведуча знялася для Vogue (Фото: vogue.ua)

Як Єфросиніна і Полякова коментували пов'язаний із ними мовний скандал

В липні 2022 року зірок розкритикували за російську мову, яку вони продовжували використовувати в рамках проєкту "Дорослі дівчатка". Свій гнів юзери висловлювали у численних коментарях на сторінках в Instagram знаменитостей, а також під самими випусками шоу на YouTube.

Згодом Полякова перервала мовчання та заявила, що вони спробували записувати випуски українською, проте результат їм не сподобався.

"Наш проєкт з Машею - він на кухні з подружкою. У нас мільйони людей, які на кухні з подружками, з рідними у колі говорять так, як вони звикли. Там, де є ця хімія. Ми ж виходимо на YouTube, на власному каналі. Ми розповіли своїм підписникам, що такої хімії, коли ми жартуємо українською мовою, поки що немає. Це прийде. Дайте нам трошки часу", - заявляла Оля кілька років тому.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова - колеги і близькі подруги (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Що стосується Марії, то ведуча також зазначала, що у моменти, коли нею особливо опановували емоції, їй складно було говорити українською.

"Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко маємо викласти свою думку, там, де відбувається щось тригерне, трепетне, у мене, наприклад, не виходить емоційно перейти. Не виходить жартувати, у нас немає цієї хімії", - пояснювала вона.

До слова, шоу "Дорослі дівчатка" наразі перестало виходити в ефір. Крайній випуск артистки записали ще пів року тому.