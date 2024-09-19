Ефросинина в обтягивающих легинсах и топе похвасталась стройным животиком

"Уверенность - лучший аксессуар", - лаконично подписала она публикацию.

На фото 45-летняя ведущая предстала в достаточно интересном образе: черных обтягивающих легинсах, которые подчеркнули ее длинные и стройные ноги, топе с широкими бретелями и открытой зоной декольте. Свой образ она завершила пиджаком насыщенного винного оттенка - именно такие многие носили в лихие 90-е.

Телеведущая в необычном образе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для съемки Ефросинина выбрала едва заметный макияж: она выделила глаза с помощью стрелок и подчеркнула губы помадой в тон к жакету. Волосы знаменитость собрала в лаконичный пучок.

Ефросинина продемонстрировала свою идеальную форму (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Серия фото представлена как в цвете, так и в черно-белой обработке.

Телеведущая любит разные съемки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали в сети

Пользователи тут же принялись комментировать смелый образ Маши:

"100% не одна вещь не дает такой уверенности, как хорошее тело и ментальное здоровье".

"Сколько лет вам было необходимо, чтобы чувствовать эту самую уверенность".

"Как всегда изысканна и женственна".

"Как красиво".

"Экстравагантная".

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)