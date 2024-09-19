Ефросинина в обтягивающих легинсах и топе похвасталась стройным животиком
Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно назвала любимые места в Киеве, показала в сети стройную фигуру в стильном образе, навеянном эпохой 90-х.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
"Уверенность - лучший аксессуар", - лаконично подписала она публикацию.
На фото 45-летняя ведущая предстала в достаточно интересном образе: черных обтягивающих легинсах, которые подчеркнули ее длинные и стройные ноги, топе с широкими бретелями и открытой зоной декольте. Свой образ она завершила пиджаком насыщенного винного оттенка - именно такие многие носили в лихие 90-е.
Телеведущая в необычном образе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Для съемки Ефросинина выбрала едва заметный макияж: она выделила глаза с помощью стрелок и подчеркнула губы помадой в тон к жакету. Волосы знаменитость собрала в лаконичный пучок.
Ефросинина продемонстрировала свою идеальную форму (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Серия фото представлена как в цвете, так и в черно-белой обработке.
Телеведущая любит разные съемки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Как отреагировали в сети
Пользователи тут же принялись комментировать смелый образ Маши:
- "100% не одна вещь не дает такой уверенности, как хорошее тело и ментальное здоровье".
- "Сколько лет вам было необходимо, чтобы чувствовать эту самую уверенность".
- "Как всегда изысканна и женственна".
- "Как красиво".
- "Экстравагантная".
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)