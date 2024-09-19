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Ефросинина в обтягивающих легинсах и топе похвасталась стройным животиком

Четверг 19 сентября 2024 14:31
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Ефросинина в обтягивающих легинсах и топе похвасталась стройным животиком Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно назвала любимые места в Киеве, показала в сети стройную фигуру в стильном образе, навеянном эпохой 90-х.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Уверенность - лучший аксессуар", - лаконично подписала она публикацию.

На фото 45-летняя ведущая предстала в достаточно интересном образе: черных обтягивающих легинсах, которые подчеркнули ее длинные и стройные ноги, топе с широкими бретелями и открытой зоной декольте. Свой образ она завершила пиджаком насыщенного винного оттенка - именно такие многие носили в лихие 90-е.

Ефросинина в обтягивающих легинсах и топе похвасталась стройным животиком

Телеведущая в необычном образе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для съемки Ефросинина выбрала едва заметный макияж: она выделила глаза с помощью стрелок и подчеркнула губы помадой в тон к жакету. Волосы знаменитость собрала в лаконичный пучок.

Ефросинина в обтягивающих легинсах и топе похвасталась стройным животиком

Ефросинина продемонстрировала свою идеальную форму (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Серия фото представлена как в цвете, так и в черно-белой обработке.

Ефросинина в обтягивающих легинсах и топе похвасталась стройным животиком

Телеведущая любит разные съемки (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали в сети

Пользователи тут же принялись комментировать смелый образ Маши:

  • "100% не одна вещь не дает такой уверенности, как хорошее тело и ментальное здоровье".
  • "Сколько лет вам было необходимо, чтобы чувствовать эту самую уверенность".
  • "Как всегда изысканна и женственна".
  • "Как красиво".
  • "Экстравагантная".

Ефросинина в обтягивающих легинсах и топе похвасталась стройным животиком

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Ефросинина вдруг вспомнила языковой скандал, в который попала в начале войны.

Также читайте о том, как Маша Ефросинина обратилась к мужу-военному в годовщину свадьбы.

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