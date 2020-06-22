Ефремова после смертельного ДТП вырежут из фильмов

Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Во время аварии актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего водителя увезла скорая помощь, но врачи спасти его жизнь не смогли. После этой аварии карьера Ефремова скорей всего пойдет под откос.

Пока что продюсеры не собираются снимать с проката фильмы с актером и ничего не комментируют. Однако стало известно, что Ефремова вырежут из сериала "Вампиры средней полосы", съемки которого закончились незадолго до трагедии.

При этом, главного героя заменят на другого, и возможно им станет Юрий Стоянов, которому эту роль предлагали изначально. Об этом рассказал актер Дмитрий Лысенков в интервью "Телепрограмме", сообщает kp.ru.

Стоит отметить, что в сериале "Вампиры средней полосы" у Ефремова была главная роль бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. До завершения съемок сериала еще много времени, так что создатели проекта успеют все переснять.

В 2020 году с Ефремовым ожидаются две кинопремьеры - спортивно-фантастический экшн "Вратарь галактики" и фэнтези "Конек-горбунок". Пока что продюсеры этих проектов не делают громких заявлений.

С театром дела обстоят проще. Многие актеры играют роли "в замену", то есть поочередно с коллегой.

Напомним, экспертиза показала, что Ефремов вменяемый, отклонения от нормы отсутствуют.

Ранее адвокат Ефремова рассказал, почему актер так напился в день ДТП.