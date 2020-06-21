Ефремова признали вменяемым: эксперт прокомментировал ситуацию

Михаил Ефремов устроил ДТП (фото: twitter.com/VremyaPokazhet)

Ефремова ждут большие неприятности

Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП. Во время аварии актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы выяснить мотивы, была проведена психиатрическая экспертиза.

Экспертиза показала, что Ефремов вполне вменяемый, отклонения от нормы отсутствуют, несмотря на злоупотребления спиртными напитками. Об этом сообщает Радио Комсомольская Правда.

"Еще неизвестно, что лучше. Если бы признали невменяемым или послали на стационарную экспертизу и после нее признали невменяемым, то это - помещение в психиатрическую клинику, и оно без срока давности", - сообщил адвокат Андрей Князев.

Князев считает, что психиатрическую клинику нельзя считать избавлением от наказания. Потому что это почти тот же тюремный режим, который отбывают столько, сколько медики посчитают правильным.

"Он признал свою вину, он хочет возместить материальный и моральный вред семье. Что он может еще сделать? Человека назад к жизни не вернешь", - комментирует ситуацию эксперт.

При такой позиции обычно просят особое рассмотрение - без изучения материалов дела. В данной ситуации также не получится выставить плохими родственников, несмотря на то, что они отказываются принимать денежную компенсацию от Ефремова.

"В негативном свете вряд ли, у людей погиб человек близкий, это их право принимать, не принимать материальную помощь, но судебная практика говорит о том, что добровольно возмещенный вред бывает гораздо больше, чем могут присудить по суду", - сообщил эксперт.

Напомним, что Михаил Ефремов не смог обмануть врачей и был признан вменяемым.

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Автор: Дарья Яновская