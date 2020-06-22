Єфремова після смертельної ДТП виріжуть з фільмів

Михайло Єфремов скоїв смертельну ДТП в центрі Москви. Під час аварії актор перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Постраждалого водія забрала швидка допомога, але лікарі врятувати його життя не змогли. Після цієї аварії кар'єра Єфремова скоріше за все піде під укіс.

Поки що продюсери не збираються знімати з прокату фільми з актором і нічого не коментують. Однак стало відомо, що Єфремова виріжуть з серіалу "Вампиры средней полосы", знімання якого закінчилися незадовго до трагедії.

При цьому, головного героя замінять на іншого, і можливо їм стане Юрій Стоянов, якому цю роль пропонували спочатку. Про це розповів актор Дмитро Лисенков в інтерв'ю "Телепрограмме", повідомляє kp.ru.

Варто зазначити, що в серіалі "Вампиры средней полосы" у Єфремова була головна роль безсмертного вампіра Святослава Вернидубовича. До завершення знімання серіалу ще багато часу, так що творці проекту встигнуть все перезняти.

У 2020 році з Єфремовим очікуються дві кінопрем'єри - спортивно-фантастичний екшн "Воротар галактики" і фентезі "Коник-горбоконик". Поки що продюсери цих проектів не роблять гучних заяв.

З театром справи йдуть простіше. Багато акторів грають ролі "в заміну", тобто по черзі з колегою.

Нагадаємо, експертиза показала, що Єфремов адекватний, відхилення від норми відсутні.

Раніше адвокат Єфремова розповів, чому актор так напився в день ДТП.