Адвокат Ефремова рассказал, почему актер так напился в день ДТП

Михаил Ефремов стал виновников смертельного ДТП (коллаж: РБК-Украина)

Стало известно, почему Ефремов так сильно напился в день ДТП

Михаил Ефремов 8 июня совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Российский актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения из-за того, что в тот день у него умер близкий человек.

Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев в интервью "МК.Ru". При этом он не назвал имя близкого человека, а только сказал, что это был друг Ефремова.

Пашаев также опроверг информацию о том, что перед совершением аварии Ефремов устроил скандал в местном пабе. По словам адвоката, актер заехал в паб, чтобы купить еды, но там не было того, чего он хотел. При этом никакого конфликта не было.

Касательно наркотиков, о которых писали, что нашли в организме Ефремова, Пашаев отметил, что не может это комментировать, поскольку связан подпиской о неразглашении информации.

"Как только ситуация изменится, я вам первому все подробно расскажу. Могу сказать лишь, что всё что сейчас пишут про это – ложь!" – заявил адвокат.

Напомним, что Ефремов на большой скорости пересек сплошную линию и практически лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. После аварии водителя авто Сергея Захарова в тяжелом состоянии отправили в больницу, где он в итоге скончался.

После ДТП Ефремов записал видео, в котором раскаялся за содеянное. При этом семья погибшего отказалась принимать извинения и деньги от Ефремова.

Ранее скандальный российский актер Алексей Панин завил, что сажать в тюрьму Ефремова категорически нельзя.

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Автор: Роман Мирончук