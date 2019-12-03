ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ефірі Шустера нардеп посварився з міністром енергетики: що сталося

STYLERЖиття    03.12.2019 - 14:40
В ефірі Шустера нардеп посварився з міністром енергетики: що сталося
Кадр з програми "Свобода слова Савіка Шустера" (facebook.com/shusteronline)

Кучеренко і Оржель влаштували невеликий скандал в прямому ефірі

Заступник голови комітету з енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко емоційно посварився з міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем. Це сталося в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" на ТРК "Україна" 29 листопада ("За 5 хвилин до Третьої газової").

"Ви прямо підтвердили в моєму запиті, що вони ("Нафтогаз" - ред.) провалили програму видобутку, замість збільшення росту вони зменшили програму анбандлінгу. В боргах "Укртрансгаз": 70 мільярдів на нього повісили. В боргах Теплокомуненерго. Все, що можна, - в боргах", - сказав Кучеренко.

На що Оржель відповів: "Ми будемо приймати відповідні рішення на основі цифр".

"Зараз закінчимо, все буде нормально - і будемо займатися аудитом всіх процесів", - додав міністр.

Конфлікт виник під час обговорення у студії української газотранспортної системи і питання подорожчання газу для українців.

"Свобода Слова Савіка Шустера" на ТРК "Україна" від 29 листопада

Нагадаємо, раніше Оржель заявив, що Україна і РФ визначили питання по газу, де можливий компроміс.

Хочу залишатися в Україні: медсестра з зарплатою 4158 грн зворушила зізнанням у Шустера Відома ведуча прийшла на ефір до Шустера з апаратом для вживання марихуани (відео)
Новини України Савік Шустер
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся