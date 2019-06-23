Эффектно и необычно: самые яркие образы "КиевПрайда" (фото)

КиевПрайд 23 июня – самые яркие образы с марша (коллаж РБК-Украина)

23 июня в центре Киева прошел Марш равенства

В воскресенье, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства. Центр столицы заполнили сторонники ЛГБТ-движения. В параде принимают участие не только люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но и те, кто против угнетения и неравенства на почве того, кого мы любим. Многие участники тщательно готовились к мероприятию и примерили для Прайда экстравагантные костюмы.

Киев Прайд 23 июня – самые яркие образы с марша (фото: РБК-Украина)

Журналисты и фотографы STYLER побывали на мероприятии и смогли сфотографировать самых неординарных и необычных участников парада. Среди пришедших на мероприятие – сами по себе необычные личности, а также участники в интересных образах. Стоит напомнить, что неординарность и яркость Марша равенства обусловлена главным лозунгом мероприятия – свобода самовыражения, которую участники демонстрируют по-своему.

Киев Прайд 23 июня – самые яркие образы с марша (видео: facebook.com/РБК-Украина)

По словам организаторов, в этом году в Марше равенства приняли участие более 8 тыс. участников. О пострадавших во время проведения мероприятия не известно. На Марш приехали люди из других городов Украины. Традиционно на КиевПрайд пришел посол Канады в Украине Роман Ващук.

Киев Прайд 23 июня – самые яркие образы с марша (фото: РБК-Украина)

Во время Прайда участники часто скандировали "Бунтуй, люби, права не отдавай" и "Права человека превыше всего".

Напомним, что ранее в комментарии РБК-Украина первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил, что периметр проведения КиевПрайда охраняют около 2 тыс. правоохранителей и нацгвардейцев. Он отметил, что ситуация находится под контролем.

Также РБК-Украина писало, что в этом году в Марше равенства в Киеве впервые примут участие военнослужащие. Как сообщил в своем Facebook экс-доброволец батальона "Донбас" Виктор Пилипенко ожидается участие около 15 военных.

Ранее сообщалось, что сегодня в связи с проведением КиевПрайда в центре ограничено движение.