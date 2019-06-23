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Ефектно і незвично: найяскравіші образи "КиївПрайду" (фото)

STYLERЖиття    23.06.2019 - 12:18
Ефектно і незвично: найяскравіші образи "КиївПрайду" (фото)
КиївПрайд 23 червня – найяскравіші образи з маршу (колаж РБК-Україна)

23 червня у центрі Києва пройшов Марш рівності

У неділю, 23 червня, в Києві пройшов Марш рівності. Центр столиці заповнили прихильники ЛГБТ-руху. У параді беруть участь не тільки люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, але і ті, хто проти гноблення і нерівності на грунті того, кого ми любимо. Багато учасників ретельно готувалися до заходу і приміряли для Прайду екстравагантні костюми.

 

Київ Прайд 23 червня – найяскравіші образи з маршу (фото: РБК-Україна)

Журналісти і фотографи STYLER побували на заході і змогли сфотографувати найбільш неординарних і незвичайних учасників параду. Серед тих, хто прийшов на захід – самі по собі незвичайні особистості, а також учасники цікавих образах. Варто нагадати, що неординарність і яскравість Маршу рівності обумовлена головним гаслом заходу – свобода самовираження, яку учасники демонструють по-своєму.

Київ Прайд 23 червня – найяскравіші образи з маршу (відео: facebook.com/РБК-Україна)

За словами організаторів, у цьому році в Марші рівності взяли участь понад 8 тис. учасників. Про постраждалих під час проведення заходу не відомо. На Марш приїхали люди з інших міст України. Традиційно на КиївПрайд прийшов посол Канади в Україні Роман Ващук.

 

Київ Прайд 23 червня – найяскравіші образи з маршу (фото: РБК-Україна)

Під час Прайду учасники часто скандували "Бунтуй, кохай, права не віддавай" і "Права людини понад усе".

Нагадаємо, що раніше в коментарі РБК-Україна перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив, що периметр проведення Київпрайду охороняють близько 2 тис. правоохоронців і нацгвардійців. Він зазначив, що ситуація знаходиться під контролем.

Також РБК-Україна писало, що в цьому році в Марші рівності в Києві вперше візьмуть участь військовослужбовці. Як повідомив у своєму Facebook екс-доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко очікується участь близько 15 військових.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у зв'язку з проведенням Київпрайду в центрі обмежено рух.

Про постраждалих на прайді наразі не відомо, - організатор Київпрайд 2019: як пройшов Марш рівності в Києві
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