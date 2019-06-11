Ледь не розплакалася: принц Гаррі приструнив Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл була ображена принцом Гаррі під час знаменного маршу

Меган Маркл влипла в неприємну ситуацію: на балконі Букінгемського палацу під час знаменного маршу принц Гаррі обсмикнув свою дружину і зробив зауваження, закликавши тим самим до порядку.

8 червня урочисто пройшов день народження Єлизавети II. В цей день повинна була вийти у світ вперше після пологів Меган Маркл. Герцогиня приїхала в Букінгемський палац в одній кареті з принцом Гаррі, Кейт Міддлтон і Каміллою Паркер-Боулз.

Коли всі члени королівської сім'ї зібралися, то вийшли на балкон палацу, щоб спостерігати за парадом. На балконі перед підданими герцог і герцогиня Сасекські стояли в дальньому лівому кутку, однак це не завадило камерам зняти малоприємний інцидент.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

В якийсь момент Меган вирішила повернутися до чоловіка, який як раз з кимось розмовляв, але тут же отримала від нього перше різке зауваження. З розгубленою посмішкою Маркл на кілька секунд знову повернулася обличчям до людей, але потім змінила позицію і стала боком, мабуть для того, щоб взяти участь у розмові, яку вів Гаррі. Тут принц зробив їй чергове зауваження, невдоволено піджавши губи, що явно говорило про його злість у той момент.

При цьому сам принц, який зазвичай виглядає досить позитивно і усміхнено, виглядав досить грізно.

Нагадаємо, що Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії, тим самим несподівано отримавши новий титул.

Раніше повідомлялося, що Маркл і Міддлтон знову в сварці. Світський оглядач Роб Шутер вважає, що причина рішення Маркл покинути Великобританію криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам.

Ми писали, що принц Гаррі обірвав зв'язок з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports і за сумісництвом подругою дитинства заради Меган.