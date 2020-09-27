ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Единственный уцелевший в катастрофе в Чугуеве нуждается в помощи

Харьков, Воскресенье 27 сентября 2020 17:44
Единственный уцелевший в катастрофе в Чугуеве нуждается в помощи
Вячеслав Золочевский (фото: mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Мать единственного выжившего в катастрофе в Чугуеве просит о помощи

В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области военный самолет Ан-26 потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Выжить только удалось 20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому.

В данное время парень находится в военном госпитале. Его мать просит украинцев о финансовой помощи. На своей странице в Instagram в сториз она указала реквизиты банковской карты, куда можно переслать деньги.

Оказать помощь можно по этому номеру платежной карты 5168 7422 3202 1216, Золочевская Ирина Викторовна.

Единственный уцелевший в катастрофе в Чугуеве нуждается в помощиЕдинственный уцелевший в катастрофе в Чугуеве нуждается в помощи

Сториз из Instagram

Напомним, врач подробно рассказал о состоянии единственного выжившего Вячеслава Золочевского. По словам начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуарда Хорошуна, состояние здоровья курсанта постепенно улучшается.

Состояние парня оценивается как средней степени тяжести. Температуры у него нет, гемодинамические показатели и показатели крови тоже в пределах нормы. Ему сделали перевязку и раны заживают.

Кроме того, врач отметил, что в дополнительных медикаментах пациент не нуждается. Медик также сообщил, что психологическое состояние парня нормальное, и с ним работают психиатр и психолог.

Ранее в Харьковской ОГА назвали версии крушения Ан-26. Предварительными версиями считают халатность, теракт и неисправность техники.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь помощьавиакатастрофа
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь