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В Харьковской ОГА назвали версии крушения АН-26

Чугуев, Суббота 26 сентября 2020 21:04
В Харьковской ОГА назвали версии крушения АН-26
Фото: Алексей Кучер (facebook.com sluganarodu kucher 179)
Автор: Дмитрий Левицкий

Предварительными версиями катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве являются халатность, теракт и неисправность техники. Есть информация, которая указывает, что причиной трагедии могла стать халатность.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер на брифинге в Чугуеве.

По словам Кучера, была задержка с разрешением на посадку АН-26 уже после того, как стало известно о поломке одного из двигателей. Он обратился в Государственное бюро расследований и прокуратуру с просьбой более детально исследовать эту версию трагедии.

"По моей информации, с момента, когда пилот попросил посадку, люди, отвечавшие за нее, ответили только за 1 минуту. Якобы в это время осуществлялась посадка еще одного борта ... Поэтому здесь надо выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. Для меня это важный момент. Правоохранители должны отработать эту версию", - заявил он.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26 с 20 курсантами и 7 офицерами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В результате катастрофы погибли 26 человек, выжил только один курсант.

Учебное заведение уже обнародовало список погибших в авиакатастрофе.

Отметим, РБК-Украина собрало информацию о причинах падения АН-26 в Чугуеве.

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Новости Украины Происшествия ХарьковкатастрофаЧугуевАН-26
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