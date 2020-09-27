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Єдиний уцілілий в катастрофі в Чугуєві потребує допомоги

Харків, Неділя 27 вересня 2020 17:44
Єдиний уцілілий в катастрофі в Чугуєві потребує допомоги
В'ячеслав Золочівський (фото: mil.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Мати єдиного вцілілого у катастрофі в Чугуєві просить про допомогу

У п'ятницю, 25 вересня, в Чугуєві Харківської області військовий літак Ан-26 зазнав аварії. В результаті авіакатастрофи загинули 26 осіб. Вижити вдалося тільки 20-річному курсанту В'ячеславу Золочівському.

В цей час хлопець перебуває у військовому госпіталі. Його мати просить українців про фінансову допомогу. На своїй сторінці в Instagram в сторіз вона вказала реквізити банківської картки, куди можна переказати гроші.

Надати допомогу можна за цим номером платіжної картки 5168 7422 3202 1216, Золочівська Ірина Вікторівна.

Єдиний уцілілий в катастрофі в Чугуєві потребує допомогиЄдиний уцілілий в катастрофі в Чугуєві потребує допомоги

Сторіз з Instagram

Нагадаємо, лікар докладно розповів про стан єдиного вцілілого В'ячеслава Золочівського. За словами начальника Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуарда Хорошуна, стан здоров'я курсанта поступово поліпшується.

Стан хлопця оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Температури у нього немає, гемодинамічні показники та показники крові теж в межах норми. Йому зробили перев'язку і рани будуть загоюватися.

Крім того, лікар зазначив, що додаткових медикаментів пацієнт не потребує. Медик також повідомив, що психологічний стан хлопця нормальне, і з ним працюють психіатр і психолог.

Раніше у Харківській ОДА назвали версії катастрофи Ан-26. Попередніми версіями вважають недбалість, теракт і несправність техніки.

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