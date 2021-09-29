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Єдиний син Сергія Параджанова помер у Києві: перші деталі

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Київ, Середа 29 вересня 2021 12:05
Єдиний син Сергія Параджанова помер у Києві: перші деталі Колаж РБК-Україна: син Сергія Параджанова помер у Києві
Автор: Світлана Мащенко

Єдиний син Сергія Параджанова Сурен помер у Києві у віці 62 років. У дитинстві він знявся в епізодичній ролі культового фільму "Тіні забутих предків" свого батька.

Про це повідомили на сторінці музею Параджанова в Facebook.

"Сьогодні пішов з життя син Сергія Параджанова... Сурен Параджанов помер на 63-му році життя в Києві", - йдеться в повідомленні.

У музеї навели уривок з листа Сергія, написаний з в'язниці, своєму тоді ще 13-річному синові.

"Сурен-чик! За весь час мого спілкування з тобою я не встиг сказати тобі, що дуже люблю тебе. Скільки щастя, що ти одужав і повернувся до навчання і життя. Дорогий син! У моєму житті сталася катастрофа. До неї ти не маєш ніякого відношення, тому ти повинен реагувати на це як чоловік. Прошу тебе не вникати в подробиці, проявити характер і знати, що час все поставить на свої місця. Мені шість місяців дуже важко без тебе і свободи, але важче було, коли ти хворів..." - писав тоді знаменитий режисер.

Що відомо про Сурена Параджанова

У листопаді 1955 року Сергій Параджанов одружився на сімнадцятирічній доньці радянського дипломата Світлані Щербатюк. 10 листопада 1958 року у них в Києві народився син Сурен.

Єдиний син Сергія Параджанова помер у Києві: перші деталіЄдиний син Сергія Параджанова помер у Києві: перші деталіЄдиний син Сергія Параджанова помер у Києві: перші деталі

Фото: Сурен Параджанов з батьком (facebook.com/parajanovartlab)

У дитинстві він знявся в епізодичній ролі у фільмі свого батька "Тіні забутих предків" (1964 рік). А в 1992-му взяв участь у зйомках документального фільму про свого батька "Параджанов: остання весна".

Сурен здобув освіту архітектора, до останніх днів жив у Києві.

Єдиний син Сергія Параджанова помер у Києві: перші деталі

Фото: Сурен Параджанов (у правому склі нижній зліва) у фільмі "Тіні забутих предків", 1964 (facebook.com/irina.golets)

Зазначимо, що фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" очолив топ-100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Раніше ми писали про смерть Алана Ланкастера, засновника культових Status Quo, чиї хіти змінили історію рок-музики.

Також повідомлялося, що відомий український пластун Петро Борис помер після того, як підкорив вершину.

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