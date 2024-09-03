Краще, ніж піца: рецепт галети з помідорами і бринзою до вечері
Галета або ж пиріг з помідорами та бринзою - чудова овочева альтернатива піці. Готувати галету достатньо просто, а її смак можна підсилити улюбленими спеціями.
Про те, як готувати галету з бринзою і помідорами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти"
Що потрібно для галети з бринзою і помідорами
Для того, щоб приготувати легку галету з помідорами та бринзою, треба такі продукти:
- борошно - 150 г;
- вершковий сир (крем-сир) - 100 г;
- кисломолочний сир - 100 г;
- бринза - 100 г;
- помідор - 1 шт.;
- масло - 100 г;
- олія - 2-3 ст. л. ;
- кріп - декілька гілочок
- італійські трави - щіпка;
- часник - 1-2 зубчики;
- сіль - до смаку;
- перець - до смаку.
Як готувати галету з бринзою і помідорами
Борошно всипте в глибоку миску, вершкове масло наріжте на невеликі кубики, а потім пересипте до борошна. Потім перетріть інгредієнти на крихту.
Щоб досягти потрібного ефекту, перед початком приготування масло радять покласти на 20 хвилин в морозилку.
До крихти з борошна всипте кисломолочний сир та ретельно перемішайте інгредієнти до однорідної еластичної консистенції. Покладіть тісто в холодильник на одну годину.
Після цього сформуйте з тіста кулю та розкачайте її на корж. Товщина пласта має бути 1 см.
Розкачайте з тіста корж для галети (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Перекладіть корж на встелену пергаментом деко. Змастіть поверхню вершковим сиром, залишивши по 2 см до краю.
Помийте помідори, наріжте їх кільцями та викладіть на галету по колу. Після цього загорніть краї коржика.
За бажанням, поперчіть та підсоліть галету з помідорами. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте галету протягом 30 хвилин.
В цей час натріть бринзу і приготуйте часниковий соус. Для соусу помийте часник, обірвіть гілочки і подрібніть їх.
Часник необхідно почистити та розчавити. Кількість зубчиків регулюйте відповідно до своїх смакових вподобань, проте все ж не варто додавати їх надто багато.
В невеликій мисці змішайте кріп з олією, спеціями та часником. Запечену галету необхідно присипати бринзою та полити часниковим соусом.
Після цього такий пиріг з помідорами та сиром можна розрізати та подавати до столу.
Нещодавно ми писали про те, як готувати салат з макаронами за рецептом від Ектора.
А також писали, як готувати пивну галету з овочами.