"Лінивий" гуцульський дерун з білими грибами: український рецепт ситної страви в соусі

Попри поширену форму цієї картопляної страви, деруни можуть бути аж ніяк не маленькі. Ба більше - деруни готують не лише смажачи картопляну масу, а й "лінивим" способом - запікаючи в широкій формі та поливаючи готову страву соусом.

Про те, як готувати гуцульський дерун, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для лінивого деруна

Для того, щоб приготувати дерун по-гуцульськи простим методом, потрібні наступні продукти:

картопля - 1,6 кг;

фарш (свинина) - 1 кг;

гриби (білі або печериці) - 400-500 г;

борошно - 130 г;

молоко - 600 мл;

сметана - 200 мл;

яйця - 3 шт.;

цибуля - 3 шт.;

морква - 1-2 шт.;

сир - 250 г;

часник - 2 зубчики;

куркума - 1 ч. л.;

солодка паприка - 2 ч. л.;

олія - 1 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати дерун по-гуцульськи

Для приготування цього гуцульського деруна радять брати невелику форму для випічки 26х32 см. Заздалегідь підготуйте інгредієнти - помийте картоплю з морквою, очистьте їх від шкірки. Цибулю та часник також потрібно почистити.

Картоплю рекомендують натерти на маленькій тертці, а 1 цибулю та часник радять перемолоти в м'ясорубці чи блендері. Після цього ретельно перемішайте інгредієнти.

Натріть картоплю для деруна по-гуцульськи (скриншот / Закарпатська Господиня)

В окрему миску розбийте яйця, збийте їх до однорідності, а потім влийте в картоплю. Також додайте куркуму і перець до смаку.

Перемішайте картопляну масу, а потім всипте 80 г борошна. Після цього ще раз перемішайте інгредієнти і перелийте в керамічну форму, змастивши її олією.

Розрівняйте шар картопляної маси і випікайте основу для деруна в розігрітій до 200 градусів до готовності.

Як запікати дерун в духовці (скриншот / Закарпатська Господиня)

В цей час приготуйте начинку для лінивого деруна. Для цього потрібно нарізати на дрібні кубики 1 цибулю та присмажити її до світлого золотистого кольору.

Моркву натріть на дрібній тертці та додайте до цибулі, обсмажте все протягом декількох хвилин. Потім додайте до продуктів фарш, 1 ч. л. паприки, і, розбиваючи ложкою грудочки, смажте начинку до готовності.

Приготуйте м'ясну начинку для деруна (скриншот / Закарпатська Господиня)

Для приготування соусу, необхідно помити гриби та нарізати їх на скибочки. Останню цибулину також слід нарізати на кубики - її треба присмажити в глибокій каструльці з товстими стінками, присипавши паприкою. Потім додайте гриби і, перемішуючи, смажте до готовності.

Присмажте гриби з цибулею для соусу (скриншот / Закарпатська Господиня)

В окремій мисці змішайте решту борошна зі сметаною, потім влийте молоко - і ще раз перемішайте. Після цього суміш потрібно влити в каструльку з грибами, перемішати соус, і трохи проварити суміш на невеликому вогні до загустіння.

Тепер потрібно поєднати частини деруна - на запечену картопляну основу викладіть м'ясну начинку, зверху присипте натертим сиром та помістіть страву в духовку на декілька хвилин, до розплавлення сира. Перед подачею полийте дерун грибним соусом.