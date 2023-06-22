Є лише дві причини, які дозволяють не прийти у військкомат за повісткою: пояснення юриста

Після отримання повістки громадянин України зобов'язаний з'явитися у вказаний день до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І існує лише дві причини, які дають йому право не відвідати військкомат за повісткою у зазначений термін.
Ці причини назвав юрист Андрій Карпенко та нагадав, хто має право на відстрочку від військової служби.
Андрій Карпенко пояснив, які саме причини є ґрунтовними для неявки до військкомату. Він назвав дві причини, які надають таке право:
"Про такі випадки необхідно повідомити, після чого буде призначено нову дату явки у військкомат", - підкреслив юрист.
Також він додав, що поважною причиною неявки до ТЦК у зазначений термін може стати стихійне лихо чи смерть призовника.
Зазначені в законі причини, а також будь-які інші обставини, які не дозволили призовникові з'явитися за повісткою, мають бути підтверджені документами.
Якщо причина не входить до переліку, який зазначений у законі, то потрібно зробити акт підтвердження, наприклад - необхідність догляду за літньою (хворою) людиною.
Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на відстрочку з причин, пов'язаних зі здоров'ям, мають право особи:
З урахуванням частини першої статті 264 Сімейного кодексу України, піклуватися про своїх бабусь, дідусів, прабабусь і прадідусів можуть повнолітні онуки та правнуки, якщо у них немає інших родичів, які можуть забезпечити утримання або вони з якихось причин не можуть це зробити.
До речі, раніше ми писали про те, що адвокат повідомив про важливий момент відстрочки служби в армії.
А ще розповідали про те, в якому разі доведеться сплатити штраф у військкоматі.