Есть только две причины, которые позволяют не прийти в военкомат по повестке: объяснение юриста

Когда можно не явиться в военкомат по повестке

Андрей Карпенко объяснил, какие именно причины являются основательными для неявки в военкомат. Он назвал две причины, которые дают такое право:

Смерть близкого родственника или близкого родственника жены (родители, жена, ребенок, родные брат или сестра, дедушка или бабушка)

Болезнь

"О таких случаях необходимо сообщить, после чего будет назначена новая дата явки в военкомат", - подчеркнул юрист.

Также он добавил, что уважительной причиной неявки в ТЦК в указанный срок может стать стихийное бедствие или смерть призывника.

Указанные в законе причины, а также любые другие обстоятельства, которые не позволили призывнику явиться по повестке, должны быть подтверждены документами.

Если причина не входит в перечень, который указан в законе, то нужно сделать акт подтверждения, например - о необходимости присмотра за пожилым (больным) человеком.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизацационной подготовке и мобилизации", на отсрочку по причинам, связанным со здоровьем, имеют право лица:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)

мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, что по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход

С учетом части первой статьи 264 Семейного кодекса Украины, заботиться о своих бабушках, дедушках, прабабушках и прадедушках могут совершеннолетние внуки и правнуки, если у них нет других родственников, которые могут обеспечить содержание или же они по каким-то причинам не могут это сделать.