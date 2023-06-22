Есть только две причины, которые позволяют не прийти в военкомат по повестке: объяснение юриста

После получения повестки гражданин Украины обязан явиться в указанный день в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. И существует только две причины, которые дают ему право не посетить военкомат по повестке в указанный срок.
Эти причины назвал юрист Андрей Карпенко и напомнил, кто имеет право на отсрочку от военной службы.
Андрей Карпенко объяснил, какие именно причины являются основательными для неявки в военкомат. Он назвал две причины, которые дают такое право:
"О таких случаях необходимо сообщить, после чего будет назначена новая дата явки в военкомат", - подчеркнул юрист.
Также он добавил, что уважительной причиной неявки в ТЦК в указанный срок может стать стихийное бедствие или смерть призывника.
Указанные в законе причины, а также любые другие обстоятельства, которые не позволили призывнику явиться по повестке, должны быть подтверждены документами.
Если причина не входит в перечень, который указан в законе, то нужно сделать акт подтверждения, например - о необходимости присмотра за пожилым (больным) человеком.
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизацационной подготовке и мобилизации", на отсрочку по причинам, связанным со здоровьем, имеют право лица:
С учетом части первой статьи 264 Семейного кодекса Украины, заботиться о своих бабушках, дедушках, прабабушках и прадедушках могут совершеннолетние внуки и правнуки, если у них нет других родственников, которые могут обеспечить содержание или же они по каким-то причинам не могут это сделать.
Кстати, ранее мы писали о том, что адвокат сообщил о важном моменте отсрочкки от службы в армии.
А еще рассказывали о том, в каком случае придется заплатить штраф в военкомате.