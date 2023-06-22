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Есть только две причины, которые позволяют не прийти в военкомат по повестке: объяснение юриста

Какие причины дают право не явиться по повестке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

После получения повестки гражданин Украины обязан явиться в указанный день в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. И существует только две причины, которые дают ему право не посетить военкомат по повестке в указанный срок.

Эти причины назвал юрист Андрей Карпенко и напомнил, кто имеет право на отсрочку от военной службы.

Когда можно не явиться в военкомат по повестке

Андрей Карпенко объяснил, какие именно причины являются основательными для неявки в военкомат. Он назвал две причины, которые дают такое право:

  • Смерть близкого родственника или близкого родственника жены (родители, жена, ребенок, родные брат или сестра, дедушка или бабушка)
  • Болезнь

"О таких случаях необходимо сообщить, после чего будет назначена новая дата явки в военкомат", - подчеркнул юрист.

Также он добавил, что уважительной причиной неявки в ТЦК в указанный срок может стать стихийное бедствие или смерть призывника.

Указанные в законе причины, а также любые другие обстоятельства, которые не позволили призывнику явиться по повестке, должны быть подтверждены документами.

Если причина не входит в перечень, который указан в законе, то нужно сделать акт подтверждения, например - о необходимости присмотра за пожилым (больным) человеком.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизацационной подготовке и мобилизации", на отсрочку по причинам, связанным со здоровьем, имеют право лица:

  • признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)
  • мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы
  • заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе
  • имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы
  • опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным
  • лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы
  • лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, что по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход

С учетом части первой статьи 264 Семейного кодекса Украины, заботиться о своих бабушках, дедушках, прабабушках и прадедушках могут совершеннолетние внуки и правнуки, если у них нет других родственников, которые могут обеспечить содержание или же они по каким-то причинам не могут это сделать.

Кстати, ранее мы писали о том, что адвокат сообщил о важном моменте отсрочкки от службы в армии.

А еще рассказывали о том, в каком случае придется заплатить штраф в военкомате.

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