Штраф від 40 тисяч гривень заплатить кожен у ТЦК, якщо не виконає просту дію: про що йдеться

Усі військовозобов'язані, призовники та резервісти повинні самостійно оновлювати особисті дані в ТЦК. Це важливо для ведення військового обліку.

А що загрожує, якщо не виконати зобов'язання, - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що потрібно повідомляти в ТЦК

Відповідно до постанови № 1487 Кабінету Міністрів пунктом 23 призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні оновити дані в разі зміни:

прізвище, ім'я, по батькові

дати та місця народження

статі

місця проживання та перебування

відомостей про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження

відомостей про сімейний стан особи та членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також дітей

реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видавання, орган, що видав, термін дії)

відомостей про громадянство

відомостей про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою

відомостей щодо визнання особи недієздатною чи поновлення дієздатності

відомостей про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада)

реєстраційного номера облікової картки платника податків

відцифрованого образу обличчя особи

відомостей про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України

відомостей про освіту та спеціальність

відомостей про стан здоров'я, що збирають з метою визначення придатності для виконання військового обов'язку

відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності

відомостей про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили

відомостей про наявність (відсутність) судимості

унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

відомостей про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації

Передати нові дані потрібно протягом семи днів після зміни тої чи іншої інформації.

А якщо уникнути зобов'язання?

У статті 210 Конституції України йдеться про стягнення штрафу за порушення правил військового обліку.

Одноразове порушення тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне порушення протягом року тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі неоподаткований мінімум становить 1 342 гривні. Тому щонайменше штраф може становити приблизно 40 000 і дійти аж до 134 000 гривень.