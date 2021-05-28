Джиган таки выступил в Одессе, несмотря на скандал: видео "отмененного" концерта

На кадрах можно увидеть, как Денис Устименко-Вайнштейн, он же Джиган, исполняет свои песни перед публикой на сцене на открытии клуба "Queen" в Аркадии.

Джиган дает концерт в Одессе в клубе "Queen" 28 мая, который якобы отменили (фото: instagram.com/stories/alexanderorlovbulldozer)

Мероприятие проходит под открытым небом на территории заведения, Послушать артиста пришло немало посетителей.

Джиган выступает в одесском ночном клубе "Queen" 28 мая (фото: instagram.com/stories/alexanderorlovbulldozer)

Примечательно, что перед этим было заявлено об отмене концерта, так как против выступления Джигана, который ранее гастролировал в оккупированном Крыму, выступили одесские активисты, которые пообещали "отреагировать соответствующим образом" на это событие.

Но, как оказалось, что-то пошло не так, и Джиган таки дал концерт в "Queen".

Видео: Джиган выступает в Одессе в клубе "Queen" 28 мая, несмотря на заявление об "отмене" концерта

Джиган прилетел в Одессу для концерта в ночном клубе 28 мая (фото: instagram.com/stories/alexanderorlovbulldozer)