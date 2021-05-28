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Джиган приехал с концертом в Одессу, но стороннику оккупации Крыма выступить не дали (фото)

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Одесса, Пятница 28 мая 2021 21:34
Джиган приехал с концертом в Одессу, но стороннику оккупации Крыма выступить не дали (фото) Фото: концерт Джигана в Одессе решили отменить (instagram.com/iamgeegun)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе анонсировали концерт российского рэп-исполнителя Джигана (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн), который активно поддерживал аннексию Крыма, и ранее "отметился" выступлениями на захваченном полуострове. Запланированное на 28 мая шоу артиста вызвало гневную реакцию в сети, и теперь мероприятие отменили.

Об этом передает Odessa.Online.

Хотя Устименко-Вайнштейн - уроженец Одессы, себя он позиционирует именно как российский музыкант.

Концерт Джигана в Южной Пальмире должен был состояться в ночном клубе "Queen" в Аркадии сегодня вечером, но буквально за час стало известно, что организаторы отменили выступление.

Джиган приехал с концертом в Одессу, но стороннику оккупации Крыма выступить не дали (фото)

Джиган должен был выступить в одесском клубе 28 мая (фото: odessa.kontramarka.ua)

Отметим, что всего около шести часов назад в заведении "Queen" показали ролик, как Джиган в Одессе готовится к выступлению и приглашает на свой концерт. Кадры опубликованы в Insragram в stories клуба.

Джиган приехал с концертом в Одессу, но стороннику оккупации Крыма выступить не дали (фото)

Джиган в Одессе анонсировал свой концерт в клубе 28 мая (фото: instagram.com/stories/queen.odessa.ua)

Сейчас возле заведения практически никого нет, хотя днем около клуба можно было видеть и активистов - противников его концерта, так и поклонников творчества рэпера.

Джиган приехал с концертом в Одессу, но стороннику оккупации Крыма выступить не дали (фото)Джиган приехал с концертом в Одессу, но стороннику оккупации Крыма выступить не дали (фото)

Выступление Джигана в клубе Одессы отменили (фото: odessa.online)

Сегодня ранее одесские активисты пообещали "отреагировать соответствующим образом" на проведение анонсированного концерта Джигана.

Как отметил одессит Демьян Ганул в своем Telegram, если органы власти "будут игнорировать диверсии врага, люди будут выходить на улицы!"

Активист напомнил, что Джиган в 2015 году гастролировал в аннексированном Крыму, и около месяца назад поддержал оккупацию территорий Украины, пел для президента РФ Владимира Путина на концерте "воссоединения" в Москве.

"Мне непонятно, почему Государственная пограничная служба Украины пропустила этого негодяя в нашу страну... Служба безопасности Украины - в гастролях этого негодяя усматривается угроза национальной безопасности", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Джиган сбежал из России в США вместе с семьей зимой 2020-го.

Напомним, что в 2018-м Джиган дал концерт в Одессе, и тогда выступление российского рэпера едва не сорвалось.

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