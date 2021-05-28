Джиган таки виступив в Одесі, попри скандал: відео "скасованого" концерту

На кадрах можна побачити, як Денис Устименко-Вайнштейн, він же Джиган, виконує свої пісні перед публікою на сцені на відкритті клубу "Queen" в Аркадії.

Джиган дає концерт в Одесі в клубі "Queen" 28 травня, який нібито скасували (фото: instagram.com/stories/alexanderorlovbulldozer)

Захід проходить просто неба на території закладу, послухати артиста прийшло чимало відвідувачів.

Джиган виступає в Одеському нічному клубі" Queen " 28 травня (фото: instagram.com/stories/alexanderorlovbulldozer)

Примітно, що перед цим було заявлено про скасування концерту, оскільки проти виступу Джигана, який раніше гастролював в окупованому Криму, виступили одеські активісти, які пообіцяли "відреагувати відповідним чином" на цю подію.

Але, як виявилося, щось пішло не так, і Джиган таки дав концерт у "Queen".

Відео: Джиган виступає в Одесі в клубі "Queen" 28 травня, незважаючи на заяву про "скасування" концерту

Джиган прилетів до Одеси для концерту в нічному клубі 28 травня (фото: instagram.com/stories/alexanderorlovbulldozer)