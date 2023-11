Дженніфер Лопес потішила новиною, на яку чекали 20 років! До чого тут Бен Аффлек

Дженніфер Лопес анонсувала новий альбом

Джей Ло готується до випуску свого першого студійного альбому за останні десять років. Він має назву "This Is Me… Now". Платівка, реліз якої запланований на 16 лютого 2024 року, містить в собі аж 13 треків.

Тож слухати буде що. У тому числі й пісню "Dear Ben Pt. ІІ". А, як відомо, ця композиція є продовженням "Dear Ben" 2002 року - про її коханого чоловіка, актора Бена Аффлека.

Вихід нового альбому зірка присвятила річниці її попереднього альбому "This Is Me… Then". Зазначимо, що він був випущений 20 років тому. Відомо, що новий альбом акторки написаний і спродюсований нею самою спільно з Роджетом Чайєдом.

Та альбомом все не обмежується, легенда йде ще далі. Річ в тому, що того ж самого дня, співачка випускає ще й фільм під назвою "Щира ода подорожі Джей Ло за самозціленням і вічною вірою в щасливий кінець".

Вірогідно, що це саме він відкриє суть всіх пісень з нового альбому та стане лаконічним доповненням до історії життя Джей Ло. Та поки складно зрозуміти, що саме чекає на фанів моделі, але точно можна сказати, що це буде масштабно та цікаво, адже вона дійсно вміє здивувати, у гарному сенсі цього слова.

Джей Ло потішила прихильників гарною новиною (фото: instagram.com/jlo)

Тож поки прихильникам залишається лише чекати на прем’єру творчих новинок від Дженніфер Лопес, які точно подарують багато емоцій та розкриють важливі теми для самої артистки.

Цілком можливо, що в альбомі буде багато чого особистого, адже там буде й відсилання до її коханого чоловіка Бена, з яким вона проживає щасливі сімейні миті.