Дженнифер Лопес обрадовала новостью, которую ждали 20 лет! При чем здесь Бен Аффлек

Дженнифер Лопес анонсировала новый альбом

Джей Ло готовится к выпуску своего первого студийного альбома за последние десять лет. Он называется "This Is Me… Now". Пластинка, релиз которой запланирован на 16 февраля 2024 года, включает в себя 13 треков.

Так что слушать будет что. В том числе и песню "Dear Ben Pt. II". А, как известно, эта композиция является продолжением "Dear Ben" 2002 года - о ее любимом муже, актере Бене Аффлеке.

Выход нового альбома звезда посвятила годовщине ее предыдущего альбома "This Is Me… Then". Отметим, что он был выпущен 20 лет тому назад. Известно, что новый альбом актрисы написан и спродюсирован ею совместно с Роджетом Чайедом.

Но альбом все не ограничивается, легенда идет еще дальше. Дело в том, что в тот же день певица выпускает еще и фильм под названием "Искренняя ода путешествия Джей Ло по самоисцелению и вечной вере в счастливый конец".

Вероятно, что именно он откроет суть всех песен из нового альбома и станет лаконичным дополнением к истории жизни Джей Ло. Но пока сложно понять, что именно ждет фанатов модели, но точно можно сказать, что это будет масштабно и интересно, ведь она действительно умеет удивить, в хорошем смысле этого слова.

Джей Ло обрадовала поклонников хорошей новостью (фото: instagram.com/jlo)

Поэтому пока поклонникам остается только ждать премьеры творческих новинок от Дженнифер Лопес, которые точно подарят много эмоций и раскроют важные темы для самой артистки.

Вполне возможно, что в альбоме будет много личного, ведь там будет и отсылка к ее любимому мужу Бену, с которым она проживает счастливые семейные мгновения.