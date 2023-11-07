54-річна Дженніфер Лопес вразила блискучим вбранням на червоній доріжці

Голлівудська зірка Дженніфер Лопес завітала на червону доріжку у неймовірному вбранні, яке не залишило без уваги жодну людину, яка була присутня у музеї мистецтв.

Про те, в якому саме наряді Джей Ло прийшла на гала-концерт LACMA Art+Film 2023 у Лос-Анджелесі розповідає РБК-УКраїна (проект Styler) з посиланням на Instagram- профіль зірки.

Джей Ло вразила вбранням на червоній доріжці в Лос-Анджелесі

Дженніфер Лопес разом зі своїм чоловіком Беном Аффлеком відвідала гала-концерт LACMA Art+Film 2023 у Лос-Анджелесі. Оскільки концерт проходив під патронатом Модного дому Gucci, Лопес обрала собі вбрання саме цього бренду.

Дженніфер насправді цього разу перевершила саму себе. Вона в черговий раз продемонструвала, що й у 54 роки можна виглядати ефектно, красиво та сексуально і при цьому зовсім не вульгарно, якщо займатися собою та своїм тілом.

Джей Ло вразила новим вбранням (фото: instagram.com/jlo)

Розкішна сукня від світового бренду Gucci, яку обрала акторка, складається з бронзового ліфа та бежевої мереживної спідниці з розрізом до самого стегна, а також вона прикрашена срібними блискітками та обережно вишита бісером. Під сукнею на співачці була бежева спідня білизна з назвою популярного бренду.

Образ зірки лаконічно доповнили босоніжки бежевого кольору на дуже високій платформі і високій шпильці та золотистий клатч, який вона тримала у руці. Також

Лопес зробила об'ємну укладку з локонами та вечірній макіяж з бронзовими тінями на повіках та ніжно-рожевим блиском на губах.

Звичайно свій образ Джей Ло доповнила вишуканими й дорогими прикрасами. Жінка обрала елегантні сережки з камінням та розкішне кольє з різнобарвним камінням та величезним рубіном. А ось на руках акторки були каблучка та широкий браслет.

Всі ці деталі зробили образ Дженніфер Лопес неповторним та по-справжньому зірковим, адже вона просто сяяла на червоній доріжці поруч з коханим чоловіком і збирала погляди із захватом.

Джей Ло вразила новим вбранням (фото: instagram.com/jlo)