Джей Ло у відвертому вбранні отримала важливу нагороду: Бен Аффлек, як завжди, поруч

Дженніфер Лопес у відвертому вбранні отримала важливу нагороду

В Nya Studios в Лос-Анджелесі відбулася червона доріжка від журналу ELLE, під назвою Women in Hollywood Awards, на якій були нагороджені жінки, що впливають на життя Голлівуду. В цей список увійшла і Дженніфер.

На цей захід співачка вибрала дуже цікавий лук, який підкреслив її фігуру та показала прес.

Лопес одягла на захід срібний хромований нагрудний знак, це топ, який привертає до себе увагу. Він демонстрував трохи нижньої частини грудей, а також оголював її черевну частину. Акторка поєднала цей вишуканий дизайн із чорною класичною спідницею із завищеною талією та чорними туфлями човниками на ремінцях.

Свій образ артистка доповнила довгими срібними сережками та зібрала в акуратний пучок своє розкішне волосся, зачесане назад. Також Джей Ло одягнула на палець в масивну каблучку, в тон до сережок і взяла із собою чорний та стильний клатч.

Джей Ло показала цікавий образ (фото: Getty images)

Разом із нею на червону доріжку завітав чоловік Бен Аффлек, що вибрав класичний чорний костюм та краватку та підтримав дружину поцілунком.

В інтерв’ю після отримання нагороди Дженніфер заявила, що вона помічає, як жінки змінюють Голлівуд.

"Люди зрозуміли, що жінки стають сексуальнішими, коли старіють. Вони стають більш досвідченими та багатшими на характер, все це дуже красиво та привабливо і не лише фізично, але й усередині. Краса, яку ви набуваєте, коли стаєте старше, мудрість, якої ви набираєтеся - слугує вам. Спостерігаючи, як з часом змінюються стандарти Голлівуду щодо віку акторів, я думаю, що це доречно", - сказала акторка.

Джей Ло разом з Беном Аффлеком (фото: Getty images)