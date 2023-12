Дженіфер Лопес засвітила сукню від українського бренду у новому кліпі (відео)

Джей Ло засвітилась у сукні від українського бренду

Дженіфер Лопес з'явилася в сукні українського бренду у своєму новому кліпі. В одному з кадрів трейлеру майбутньої картини про Джей Ло "This Is Me… Now" 54-річна американська співачка та акторка постала в сукні відомого та одного з найуспішніших українських дизайнерів.

Сукня, яка має виріз у формі серця, належить Івану Фролову. Цю сукню його однойменний бренд FROLOV представив під час Лондонського тижня моди восени 2023 року.

Відомо, що образи українського дизайнера використовують у своїх кліпах і виступах також такі зірки як Бейонсе, Сем Сміт, Кайлі Міноуг, Måneskin та інших закордонних знаменитостей.

Нещодавно співачка анонсувала новий альбом, який має назву “This Is Me… Now" та частково присвячений чоловікові Бену Аффлеку, а також має певний логічний ланцюжок з її попереднім альбомом

До створення цього проекту Джей Ло підходить дуже серйозно і вже випустила не лише анонс, а ще й тизер одного з кліпів. Саме там в одному з моментів співачка у запальному танці засвітила досить відверту сукню від Івана Фролова.

Джей Ло засвітила сукню від українського бренду (фото: instagram.com/frolovheart)

Варто сказати, що на Лопес ця сукня з оригінальним дизайном, виглядає неймовірно та підкреслює всі її принади. До того ж з секундної появи Дженніфер у кадрі, можна зрозуміти, що вона є весільною за сюжетом.

Повного кліпу поки немає, лише частина. Та вже можна зрозуміти, що це точно стане черговим успіхом артистки та подарує поціновувачам творчості легенди голлівудської сцени нові емоції та дуже яскраві враження.