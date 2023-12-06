Джей Ло в откровенном наряде получила важную награду: Бен Аффлек, как всегда, рядом

Дженнифер Лопес в откровенных нарядах получила важную награду

В Nya Studios в Лос-Анджелесе состоялась красная дорожка от журнала ELLE, названная Women in Hollywood Awards, на которой были награждены женщины, влияющие на жизнь Голливуда. В этот список вошла и Дженнифер.

На мероприятие певица выбрала очень интересный лук, который подчеркнул ее фигуру и показала пресс.

Лопес надела на мероприятие серебряный хромированный нагрудный знак, это топ, который привлекает к себе внимание. Он демонстрировал немного нижней части груди, а также обнажал ее брюшную часть. Актриса соединила этот изысканный дизайн с черной классической юбкой с завышенной талией и черными туфлями лодочками на ремешках.

Свой образ артистка дополнила длинными серебряными серьгами и собрала в аккуратный пучок свои роскошные волосы, зачесанные назад. Также Джей Ло надела на палец в массивное кольцо, в тон к серьгам и взяла с собой черный и стильный клатч.

Джей Ло показала интересный образ (фото: Getty images)

Вместе с ней красную дорожку посетил муж Бен Аффлек, который выбрал классический черный костюм и галстук и поддержал жену поцелуем.

В интервью после получения награды Дженнифер заявила, что она замечает, как женщины меняют Голливуд.

"Люди поняли, что женщины становятся сексуальнее, когда стареют. Они становятся более опытными и богатыми характером, все это очень красиво и привлекательно не только физически, но и внутренне. Красота, которую вы приобретаете, когда становитесь старше, мудрость, которой вы набираетесь - служит вам. Наблюдая, как со временем меняются стандарты Голливуда по возрасту актеров, я думаю, что это уместно", - сказала актриса.

Джей Ло вместе с Беном Аффлеком (фото: Getty images)