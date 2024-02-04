Джей Ло показала, як поєднати яскраву спідницю з піджаком оверсайз (фото)

Дженніфер Лопес вміє поєднувати цікаві речі в одному образі і на нових фото, співачка знову це продемонструвала.

Про те, як Дженніфер поєднала яскраву спідницю з оверсайзним піджаком, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Джей Ло показала, як поєднати яскраву спідницю з піджаком оверсайз

Дженніфер Лопес часто вражає своїми неймовірними образами, особливо, на світських заходах, але й у повсякденному житті вона також вміє стильно поєднати речі в нові та цікаві образи.

На нових фото у своєму профілі Instagram співачка продемонструвала досить яскравий та елегантний образ, в якому поєднала яскраву довгу спідницю жовтого кольору, білий гольф та класичний піджак сірого кольору у стилі оверсайз.

Свій образ Дженніфер доповнила блакитними туфлями човниками та золотим поясом. До речі, якщо звернути увагу на поєднання кольорів спідниці й туфель, то вони демонструють колір українського прапора.

Дженніфер Лопес у новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Також артистка вирішила розпустити волосся та накрутити легкі локони - це додає образу легкості, жіночості та невимушеності.

Макіяж Лопес також є досить ніжним та спокійним, адже жінка обрала нюдову помаду, хайлайтер для виділення вилиць та нафарбувала очі тінями натуральних відтінків, а підвела брови та вії.

Цілком образ Лопес вийшов дуже вдало, адже гармонійне та грамотне поєднання кольорів, які допомагають їй підкреслити свою фігуру та продемонструвати чудовий смак.

Варто нагадати, що нещодавно Джей Ло випустила два нових кліпи, в яких запалила в речах від українських брендів, це були й сукні, і комплекти білизни. А другий кліп для пісні артистки знімала українська режисерка Таня Муіньйо, яка співпрацює з багатьма закордонними зірками та робить для них справжні шедеври, які потім бачить весь світ.

Дженніфер Лопес у новому образі (фото: instagram.com/jlo)