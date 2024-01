Джей Ло показала ідеальну фігуру у відвертих вбраннях в кліпі української режисерки (відео)

Дженніфер Лопес знялась у кліпі для свого нового треку Can’t Get Enough і його для зірки зробила українська режисерка Таня Муїньо, яка часто працює з закордонними зірками.

Дженніфер Лопес знялась у кліпі Тані Муїньо

Українська режисерка Таня Муїньо продовжує працювати над кліпами для зірок світового рівня. Цього разу вона зняла запальний та оригінальний кліп для неймовірно популярної співачки й акторки Голлівуду Дженніфер Лопес.

Джей Ло випустила трек під назвою "Can’t Get Enough", один кліп для нього вже є, саме там, до речі артистка засвітилась у сукні від українського дизайнера Фролова. Проте цього разу до створення кліпу долучилася не лише режисерка з України, а ще й номінантка на "Ґреммі" - реперка з псевдонімом Latto.

Скриншоти

У новому відео 54-річна Джей Ло демонструє свою ідеальну фігуру та фізичну підготовку, оскільки вона сміливо та активно танцює напівоголена, а також ділиться своїм запасом життєвої енергії навіть крізь екрани.

У цьому ролику Дженніфер живе життя, вона позує у спальні з видом на Нью-Йорк, дефілює вулицями міста, фліртує з перехожими чоловіками, спускається до басейну на канаті й танцює з реперкою Latto у яскраво-червоних відвертих костюмах.

Варто сказати, що даний кліп є відеосупроводом до майбутнього дев’ятого студійного альбому Лопес, під назвою "This is Me…Now", що вийде незабаром, а саме - 16 лютого, після багаторічної паузи співачки у творчості. Того ж дня вийде й фільм "This is Me Now: A Love Story".

Перший кліп на трек "Can’t Get Enough" Лопес презентувала нещодавно - 11 січня. У ньому зірка висміює своє особисте життя та кілька разів виходить заміж. І перший, і другий кліп супроводжуються веселими танцями та красивими образами.