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Джей Ло показала, как соединить яркую юбку с пиджаком оверсайз (фото)

Воскресенье 04 февраля 2024 18:43
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Джей Ло показала, как соединить яркую юбку с пиджаком оверсайз (фото) Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес умеет совмещать интересные вещи в одном образе и на новых фото, певица снова это продемонстрировала.

О том, как Дженнифер соединила яркую юбку с оверсайзным пиджаком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Джей Ло показала, как соединить яркую юбку с пиджаком оверсайз

Дженнифер Лопес часто поражает своими невероятными образами, особенно на светских мероприятиях, но и в повседневной жизни она тоже умеет стильно соединить вещи в новые и интересные образы.

На новых фото в своем профиле Instagram певица продемонстрировала довольно яркий и элегантный образ, в котором объединила яркую длинную юбку желтого цвета, белый гольф и классический пиджак серого цвета в стиле оверсайз.

Свой образ Дженнифер дополнила голубыми туфлями лодочками и золотым поясом. Кстати, если обратить внимание на сочетание цвета юбки и туфель, то они демонстрируют цвет украинского флага.

Джей Ло показала, как соединить яркую юбку с пиджаком оверсайз (фото)Джей Ло показала, как соединить яркую юбку с пиджаком оверсайз (фото)Джей Ло показала, как соединить яркую юбку с пиджаком оверсайз (фото)

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Также артистка решила распустить волосы и накрутить легкие локоны – это придает образу легкости, женственности и непринужденности.

Макияж Лопес также довольно нежный и спокойный, ведь женщина выбрала чудесную помаду, хайлайтер для выделения скул и накрасила глаза тенями натуральных оттенков, а подняла брови и ресницы.

Совершенно образ Лопес получился очень удачно, ведь гармоничное и грамотное сочетание цветов, помогающих ей подчеркнуть свою фигуру и продемонстрировать отличный вкус.

Стоит напомнить, что недавно Джей Ло выпустила два новых клипа, в которых зажгла в вещах от украинских брендов, это были платья и комплекты белья. А второй клип для песни артистки снимала украинская режиссер Таня Муиньо, которая сотрудничает со многими зарубежными звездами и делает для них настоящие шедевры, которые потом видят весь мир.

Джей Ло показала, как соединить яркую юбку с пиджаком оверсайз (фото)Джей Ло показала, как соединить яркую юбку с пиджаком оверсайз (фото)

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

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