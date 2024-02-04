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Носить сучасні тренди: Ніколас Карма дізнався вартість луку Олі Цибульської

Неділя 04 лютого 2024 17:55
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Носить сучасні тренди: Ніколас Карма дізнався вартість луку Олі Цибульської Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - відомий блогер та артист, який полюбляє питати у зірок про вартість їхніх луків. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій зірки залюбки діляться інформацією.

Про те, скільки коштує образ української співачки Олі Цибульської, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look Олі Цибульської

Ніколас Карма досить часто зустрічає українських зірок виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він підходить з камерою до людей та просить розповісти, скільки коштує їхній образ. Блог хлопця вже є розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапила українська співачка Оля Цибульська, яка вже колись мінялась одягом з Ніколасом в його рубриці, та цього разу співачка також радісно розповіла Ніколасу, скільки коштує її лук.

  • класичний жакет - коштує 9 тисяч гривень
  • брюки палаццо від українського бренду "Така як" - 6 тисяч гривень
  • блуза чорного кольору - 3 тисячі гривень
  • шуба чорного кольору - коштує 120 євро
  • чорні чоботи - вартують приблизно 100 доларів
  • невелика сумочка - коштує 3 тисячі гривень.

Стиль Олі Цибульської

Цибульська полюбляє бути яскравою, але й віддає перевагу класиці та часто носить костюми, брюки, сукні й все це зазвичай однотонне. Як артистка, Цибульська має запам’ятовуватися не лише своєю творчістю, а ще й зовнішнім виглядом. І, власне, Олі це вдається.

Олю рідко можна помітити у спортивному стилі, оскільки коли вона виходить на вулицю і потрапляє в поле зору, то майже завжди одягнена у красиві та вишукані речі.

Також виходячи з Instagram-профілю співачки, то можна сказати, що Оля любить головні убори, особливо це стосується різних видів тюрбанів з шарфа, в яких її можна часто помітити.

Носить сучасні тренди: Ніколас Карма дізнався вартість луку Олі ЦибульськоїНосить сучасні тренди: Ніколас Карма дізнався вартість луку Олі ЦибульськоїНосить сучасні тренди: Ніколас Карма дізнався вартість луку Олі Цибульської

Стиль Олі Цибульської (фото: instagram.com/cybulskaya)

Раніше ми розповідали про те, що Ніколас Карма дізнався вартість луку Злати Огнєвіч.

Також читайте наш матеріал про те, скільки коштує образ харизматичного коміка Вови Шумка.

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